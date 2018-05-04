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Kampanya kuralları :

  • 04.05.2018 -13.05.2018 tarihleri arasında sitemizden yapacağınız 250 TL ve üzeri alışverişlerde 50 TL, 150 TL ve üzeri alışverişlerde 25 TL ve 75 TL ve üzeri alışverişlerde 10 TL sepette indirim.
  • 250 TL ve üzeri alışverişlerde 50 TL indirim kodu : AG1482155876
  • 150 TL ve üzeri alışverişlerde 25 TL indirim kodu : AG1482155877
  •  75 TL ve üzeri alışverişlerde  10 TL indirim kodu : AG1482155878
  • İndirim kodunuzu alışverişlerinizde anında kullanabilirsiniz.
  • İndirim kodları hiçbir şekilde nakite dönüştürülemez ve başka kampanyalarla birleştirilerek kullanılamaz.
  • Kampanya 13.05.2018 saat 23:59`a kadar olan alışverişler için geçerlidir.
  • Kitapseç kampanya şartlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 

                                 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

 

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