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Anneler Gününe Özel
Kampanya kuralları :
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04.05.2018 -13.05.2018 tarihleri arasında sitemizden yapacağınız 250 TL ve üzeri alışverişlerde 50 TL, 150 TL ve üzeri alışverişlerde 25 TL ve 75 TL ve üzeri alışverişlerde 10 TL sepette indirim.
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250 TL ve üzeri alışverişlerde 50 TL indirim kodu : AG1482155876
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150 TL ve üzeri alışverişlerde 25 TL indirim kodu : AG1482155877
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75 TL ve üzeri alışverişlerde 10 TL indirim kodu : AG1482155878
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İndirim kodunuzu alışverişlerinizde anında kullanabilirsiniz.
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İndirim kodları hiçbir şekilde nakite dönüştürülemez ve başka kampanyalarla birleştirilerek kullanılamaz.
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Kampanya 13.05.2018 saat 23:59`a kadar olan alışverişler için geçerlidir.
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Kitapseç kampanya şartlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.