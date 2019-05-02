Öğretmenime Özel indirim

Kampanya Koşulları:
» Kampanya, 23 KASIM-24 KASIM 2022 tarihleri arasında yapılan alışverişlerde geçerlidir.
» Hediye çekinizi, ödeme sayfasında "hediye çekinizi kullan" alanına ekleyerek kullanabilirsiniz.
» Her müşteri kampanyadan 1 defa yararlanabilmektedir.
» Her Kupon Sınırlı Sayıda 1.000 adet Tanımlanmıştır.
» Bu kampanya sadece Kitapseç mağazasından yapacağınız alışverişlerde geçerlidir, başka kampanyalar ile birleştirilememektedir.
» Kitapseç, kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
» 75 TL ve Üzeri Alışverişlerde KARGO BEDAVA!
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