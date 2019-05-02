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Öğretmenime Özel indirim

Kampanya Koşulları:

 

» Kampanya, 23 KASIM-24 KASIM 2022 tarihleri arasında yapılan alışverişlerde geçerlidir. 

 

» Hediye çekinizi, ödeme sayfasında "hediye çekinizi kullan" alanına ekleyerek kullanabilirsiniz.
 

» Her müşteri kampanyadan 1 defa yararlanabilmektedir.

 

» Her Kupon Sınırlı Sayıda 1.000 adet Tanımlanmıştır.

» Bu kampanya sadece Kitapseç mağazasından yapacağınız alışverişlerde geçerlidir, başka kampanyalar ile birleştirilememektedir.

» Kitapseç, kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 

» 75 TL ve Üzeri Alışverişlerde KARGO BEDAVA! 

 

 

300 TL ve üzerine  25 TL indirim kodunuz:     ÖĞRETMEN25

 

 

 

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