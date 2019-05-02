Öğretmenime Özel indirim

Kampanya Koşulları:

» Kampanya, 23 KASIM-24 KASIM 2022 tarihleri arasında yapılan alışverişlerde geçerlidir.

» Hediye çekinizi, ödeme sayfasında "hediye çekinizi kullan" alanına ekleyerek kullanabilirsiniz.



» Her müşteri kampanyadan 1 defa yararlanabilmektedir.

» Her Kupon Sınırlı Sayıda 1.000 adet Tanımlanmıştır.



» Bu kampanya sadece Kitapseç mağazasından yapacağınız alışverişlerde geçerlidir, başka kampanyalar ile birleştirilememektedir.



» Kitapseç, kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



» 75 TL ve Üzeri Alışverişlerde KARGO BEDAVA!