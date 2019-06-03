Para Puan Kampanya Koşulları :
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Kampanya 03.06.2019'da Sona Erecektir.
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5000 Para Puan değerindeki kodunuz: PP1482494170BAE16 (500 TL ve üzeri alışverişlerde 50 TL indirim)
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3000 Para Puan değerindeki kodunuz: PP148249416894C72 (300 TL ve üzeri alışverişlerde 30 TL indirim)
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1000 Para Puan değerindeki kodunuz: PP14824943396BB92 (100 TL ve üzeri alışverişlerde 10 TL indirim)
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Para Puanı yapacağınız alışverişlerde sepette anında indirim olarak kullanılabilir.
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Para Puan hiçbir şekilde nakite dönüştürülemez ve başka kampanyalarla birleştirilerek kullanılamaz.
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Para Puan kodunuz yapacağınız alışveriş tutarı kapsamında geçerlidir.
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Kitapseç kampanya şartlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.