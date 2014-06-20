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Ziya Selçuk
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%15 Eğitim Psikolojisi Prof Dr Ziya Selçuk Nobel Yayınları Nobel Yayınevi 22.00 TL 18.70 TL
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%30 Rehber Benim Prof Dr Ziya Selçuk Elma Yayınevi Elma Yayınları 24.90 TL 17.45 TL
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%30 Ebeveyn Benim Elma Yayınevi Elma Yayınları 19.90 TL 13.95 TL
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%15 İlköğretimde Rehberlik Nobel Yayınları Nobel Yayınevi 23.00 TL 19.55 TL
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%15 Okul Deneyimi ve Uygulama Nobel Yayınları Nobel Yayınevi 25.00 TL 21.30 TL
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%15 Piaget`nin Duyuşsal ve Bilişsel Gelişim Kuramı Pegem Yayınları Pegem Yayınları 24.00 TL 20.40 TL
YENİ ÇIKANLAR Yazarın Tüm Ürünlerini Listele »
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%15 Piaget`nin Duyuşsal ve Bilişsel Gelişim Kuramı Pegem Yayınları Pegem Yayınları 24.00 TL 20.40 TL
Sepete AtHemen Al
%15 Eğitim Psikolojisi Prof Dr Ziya Selçuk Nobel Yayınları Nobel Yayınevi 22.00 TL 18.70 TL
Sepete AtHemen Al
%15 İlköğretimde Rehberlik Nobel Yayınları Nobel Yayınevi 23.00 TL 19.55 TL
Sepete AtHemen Al
%15 Okul Deneyimi ve Uygulama Nobel Yayınları Nobel Yayınevi 25.00 TL 21.30 TL
Sepete AtHemen Al
%30 Rehber Benim Prof Dr Ziya Selçuk Elma Yayınevi Elma Yayınları 24.90 TL 17.45 TL
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%30 Ebeveyn Benim Elma Yayınevi Elma Yayınları 19.90 TL 13.95 TL
Yazar Hakkında
Ziya Selçuk
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanında lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini almıştır. Yükseköğretim kurumlarında uzun yıllar öğretim üyeliği ve yöneticilik yapan Dr. Selçuk, 2003-2006 yılları arasında Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür. Rehberlik, davranış gözlemi, iletişim, gelişim, öğrenme konularında kitapları ve yüzlerce makalesi bulunmaktadır.

Onbinlerce öğretmenin ve ebeveynin eğitim çalışmalarını yürütmüş, yüzlerce ulusal ve uluslararası projeye katkı sağlamıştır. Diğer yandan, 2002-2003 eğitim-öğretim yılında Özel Maya Okullarının kuruluşunu gerçekleştirmiştir. Bu bağlamda eğitim sistemine yönelik makro-mikro faaliyetlerini sürdürmektedir. Satranç Federasyonu yönetim kurulu üyeliği, Voleybol Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanlığı gibi görevlerde bulunmuştur. Yaklaşık 20 yıl Gazi Üniversitesinde öğretim üyeliği yapan Ziya Selçuk, hâlen kuruluşunda katkı sağladığı TED Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Aynı zamanda, TEDMEM adlı eğitim siyaseti düşünce kuruluşunun direktörlüğü görevini sürdürmektedir.
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