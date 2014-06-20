Yazar Hakkında

Ziya Selçuk

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanında lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini almıştır. Yükseköğretim kurumlarında uzun yıllar öğretim üyeliği ve yöneticilik yapan Dr. Selçuk, 2003-2006 yılları arasında Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür. Rehberlik, davranış gözlemi, iletişim, gelişim, öğrenme konularında kitapları ve yüzlerce makalesi bulunmaktadır.



Onbinlerce öğretmenin ve ebeveynin eğitim çalışmalarını yürütmüş, yüzlerce ulusal ve uluslararası projeye katkı sağlamıştır. Diğer yandan, 2002-2003 eğitim-öğretim yılında Özel Maya Okullarının kuruluşunu gerçekleştirmiştir. Bu bağlamda eğitim sistemine yönelik makro-mikro faaliyetlerini sürdürmektedir. Satranç Federasyonu yönetim kurulu üyeliği, Voleybol Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanlığı gibi görevlerde bulunmuştur. Yaklaşık 20 yıl Gazi Üniversitesinde öğretim üyeliği yapan Ziya Selçuk, hâlen kuruluşunda katkı sağladığı TED Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Aynı zamanda, TEDMEM adlı eğitim siyaseti düşünce kuruluşunun direktörlüğü görevini sürdürmektedir.