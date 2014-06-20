%15 Eğitim Psikolojisi Prof Dr Ziya Selçuk Nobel Yayınları 22.00 TL 18.70 TL
%30 Rehber Benim Prof Dr Ziya Selçuk Elma Yayınevi 24.90 TL 17.45 TL
%30 Ebeveyn Benim Elma Yayınevi 19.90 TL 13.95 TL
%15 İlköğretimde Rehberlik Nobel Yayınları 23.00 TL 19.55 TL
%15 Okul Deneyimi ve Uygulama Nobel Yayınları 25.00 TL 21.30 TL
%15 Piaget`nin Duyuşsal ve Bilişsel Gelişim Kuramı Pegem Yayınları 24.00 TL 20.40 TL
%15 Piaget`nin Duyuşsal ve Bilişsel Gelişim Kuramı Pegem Yayınları 24.00 TL 20.40 TL
%15 Eğitim Psikolojisi Prof Dr Ziya Selçuk Nobel Yayınları 22.00 TL 18.70 TL
%15 İlköğretimde Rehberlik Nobel Yayınları 23.00 TL 19.55 TL
%15 Okul Deneyimi ve Uygulama Nobel Yayınları 25.00 TL 21.30 TL
%30 Rehber Benim Prof Dr Ziya Selçuk Elma Yayınevi 24.90 TL 17.45 TL
%30 Ebeveyn Benim Elma Yayınevi 19.90 TL 13.95 TL
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