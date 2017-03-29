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En Çok Okunan Yazarlar
Stefan Zweig
1. Stefan Zweig 1881 yılında Viyana`da doğdu. Babası varlıklı bir sanayiciydi. Viyana ve Berlin`de eğitim gördü. Birçok ülkeyi dolaştıktan sonra Birinci Dünya Savaşı sırasında, Zürih`e geldi.

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Gülseren Budayıcıoğlu
2.

1947 yılında Ankarada doğdu. 2008 yılında Günahın üç rengi 2011 yılında Hayata Dön kitaplarını yazdı.

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Sabahattin Ali
3.

25 Şubat 1907’de Gümülcine’de doğdu, 2 Nisan 1948’de Kırklareli’nde öldü.1948’de bir yazısı yüzünden tutuklandı, üç ay kadar hapis yattı.

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Zülfü Livaneli
4.

Romanları 30 dilde yayımlanan Zülfü Livaneli, 1946 yılında doğdu. 1972 yılında fikirlerinden dolayı askeri cezaevinde yattı, 11 yıl sürgünde yaşadı.

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Yaşar Kemal
5.

Yaşar Kemal, ailesinin Birinci Dünya Savaşı’ndaki Rus işgali yüzünden uzun bir göç süreci sonunda yerleştiği Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Hemite köyünde 1926’da doğdu.

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Doğan Cüceloğlu
6.

Doğan Cüceloğlu Silifkede doğmuş ilk ve ortaokul öğrenimini orada yapmıştır. Silifke’de o yıllarda lise olmadığı için lise eğitimini Ankara ve Kırklareli’ndeki ağabeylerinin yanında tamamlamıştır.

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Ahmet Ümit
7.

 1960 yılında Gaziantep`te yedi kardeşin en küçüğü olarak dünyaya geldi. 1983 yılında ilk öyküsünü yazıncaya kadar bir ilkokul, bir lise, bir de üniversite bitirdi.

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Dostoyevski
8.

 Dostoyevski (Fyodor Mihailoviç).1821 Moskova`da 30 Ekim`de doğar. 1842 Ağustos ayında, Fyodor asteğmen rütbesini elde eder.

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İskender Pala
9.

 1958 Uşak doğumlu. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi`ni bitirdi (1979). Divan Edebiyatı dalında doktor (1983) ve doçent oldu

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George Orwell
10.

Ünlü bir İngiliz romancı ve denemecisi olan Orwell`in aslı adı Eric Arthur Blair`dir. George Orwell 1903 yılında Hindistan`ın Motihari kentinde dünyaya geldi.

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Cengiz Aytmatov
11.

Cengiz Aytmatov, Sovyet Kırgız edebiyatçı, gazeteci, çevirmen, diplomat ve siyasetçi. Türk dünyasının ünlü yazarlarındandır.

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İlber Ortaylı
12.

1947 yılında doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (1969) ile Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nü bitirdi.

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Mustafa Kutlu
13.

Hikayeci. (Erzincan, 1947-) İlk, orta ve lise öğrenimini Erzincan`da tamamladı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü`nden mezun oldu.

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Paulo Coelho
14.

1947 yılında Brezilya`da doğdu. Unesco`nun Kültürlerarası Diyaloglar programında danışman olarak görev yapmaktadır.

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Franz Kafka
15.

(d. 3 Temmuz 1883 – ö. 3 Haziran 1924) modern dünya edebiyatının ikonik ve özgün yazarlarından biridir. 

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Jose Saramago
16.

José Saramago (d. 16 Kasım 1922, Lizbon, ö. 18 Haziran 2010, Lanzarote), Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Portekizli yazardır.

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John Steinbeck
17.

Nobel Ödüllü Amerikan yazar John Steinbeck, 27 Şubat 1902’de California’nın Salinas şehrinde dünyaya geldi.

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J. K. Rowling
18.

1965’te İngiltere’nin Bristol kenti yakınlarındaki Chipping Sodbury’de doğdu. Exeter Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdikten sonra, yabancı dilini ilerletmek için bir yıl Paris’te kaldı.

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Lev Nikolayeviç Tolstoy
19.

Büyük Rus yazarı Lev Nikolayeviç Tolstoy (Leo Tolstoy), 9 Eylül 1828’de Tula’da bulunan ailesine ait Yasyana Polyana Malikanesinde doğdu.

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Gabriel Garcia Marquez
20.

(d 6 Mart 1927- ö 17 Nisan 2014) 1928 yılında Kolombiya`da doğan García Márquez, büyükannesiyle büyükbabasının evinde, teyzelerinin yanında büyüdü.

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Albert Camus
21.

Albert Camus, 1913 yılında Cezayir`de doğdu, babası işçiydi, annesinin okuma-yazması yoktu. Cezayir`de 1934 yılında evlendi. İki yıl sonra boşandı. Komünist Parti üyesi oldu, ama 1937`de atıldı.

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Cemal Süreya
22.

Cemal Süreya (1931 - 9 Ocak 1990), Türk şair ve yazar. Asıl adı Cemalettin Seber`dir.

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Orhan Pamuk
23.

Orhan Pamuk 1952`de İstanbul`da doğdu. Cevdet Bey ve Oğulları ve Kara Kitap adlı romanlarında anlattığına benzer kalabalık bir ailede ve şehrin Batılılaşmış ve zengin semti Nişantaşı`nda büyüyüp yetişti.

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Peyami Safa
24.

02 Nisan 1899`da İstanbul`da doğdu, 15 Haziran 1961`de İstanbul`da yaşamını yitirdi. Psikolojik romanlarıyla tanınan yazar.

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Ray Bradbury
25.

1920`de Waukegan, Illinois`de doğdu. 1934`te ailesiyle Los Angeles`a taşındı. 1947`de Marguerite McClure`la evlendi.

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Ayşe Kulin
26.

Arnavutköy Amerikan Kız koleji Edebiyat Bölümü`nden mezun oldu. Cumhuriyet, Güneş ve Dünya gazetelerinde muhabirlik, çeşitli dergilerde yazarlık ve yazı işleri müdürlüğü yaptı.

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Elif Şafak
27.

Strasbourg doğumlu Elif Şafak, çocukluğunu ve gençliğini Ankara, Madrid, Amman, Köln, İstanbul, Boston, Michigan ve Arizona’da geçirdi. ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirdi,

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Amin Maalouf
28.

1949’da Lübnan’da doğdu. Ekonomi ve toplumbilim okuduktan sonra gazeteciliğe başladı; 1976’dan beri Paris’te yaşıyor. Çeşitli yayın organlarında yöneticilik ve köşe yazarlığı yapmıştır.

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William Shakespeare
29.

Shakespeare, Hamlet İngiliz şair, oyun yazarı ve tiyatro oyuncusu ve Rönesans Dönemi’nin büyük isimlerinden William Shakespeare’in doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birliktedir.

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Tomris Uyar
30.

Tomris Uyar öykü yazarı ve çevirmen olarak girdi hayatımıza. Devamında Papirüs dergisinin kurucularından biri olarak çıkar karşımıza.

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Canan Tan
31.

Canan Tan Ankara`da doğdu. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunudur. Kendisi değişik edebiyat türlerindeki yarışmalarda birçok derece ve ödül aldı.

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Varol Yaşaroğlu
32.

Türk Animasyon yapımcısı ve Karikatürist. Yazdığı kral şakir serisi kitapları ile çocuklardan büyük ilgi topladı.

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Yılmaz Özdil
33.

1965 yılında İzmir`de doğmuştur. Babası Veli Özdil, annesi Nadide Özdil`dir. Yılmaz Özdil, İzmir Atatürk Lisesi`nin ardından Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik bölümünden mezun olmuştur.

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Antoine de Saint-Exupery
34.

Antoine de Saint-Exupery, asıl mesleği pilotluk olmasına rağmen edebiyat dünyasına birçok eser kazandırmış bir yazardır. 

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Necip Fazıl Kısakürek
35.

26 Mayıs 1904`te, Perşembe günü sabaha karşı, İstanbul`da büyük bir konakta doğdu.

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Nazan Bekiroğlu
36.

3 Mayıs 1957, Trabzon. Dört yıllık üniversite hayatı hariç hep bu kentte yaşadı. Bulut. Deniz. Yağmur. Türk Dili ve Edebiyatı eğitimini Erzurum’da aldı.

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Jack London
37.

Amerika’nın ikonik romancısı, kısa hikaye yazarı ve aktivist Jack London; en çok 1903 yılında yayımlanan “Vahşetin Çağrısı” ve 1906 tarihli “Beyaz Diş” adlı eserleriyle tanınmaktadır. 

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Anton Çehov
38.

1860`ta Rusya`da doğdu, 1904`te Almanya`da öldü. Rus tiyatro yazınının ve modern kısa öykünün büyük ustalarından biri sayılır.ır. 

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Halil Cibran
39.

Halil Cibran Lübnan asıllı ressam, şair ve filozof. Birçok ermiş ve peygamber yetiştirmiş bir toprakta, 1883 yılında Lübnan`da doğdu

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Victor Hugo
40.

Romantizm* akımının önde gelen şairlerinden ve yazarlarından olan Victor Hugo 26 Şubat 1802 yılında Joseph Hugo’nun ve Sophie Trebuchet’in oğlu olarak Fransa’nın doğusunda bulunan Besançon adlı bir kasabada dünyaya geldi.

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Hasan Ali Toptaş
41.

1958 yılında Denizli`nin Çal ilçesinde doğdu. İlk öykü kitabı Bir Gülüşün Kimliği 1987`de, ikinci öykü kitabı Yoklar Fısıltısı 1990`da yayımlandı.

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Hatice Kübra Tongar
42.

Eserleri 2007 yılında  kadıncakararınca.com sitesini kurdu.Bu adres sayesinde hergün binlerce anne ile buluştu.

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Cahit Zarifoğlu
43.

1940 yılında Ankara`da Maraşlı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelir. Babasının memuriyeti dolayısıyla ilk ve orta öğrenimini Siverek, Ankara, Kızılcahamam ve Kahramanmaraş`ta tamamlar.

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Hüseyin Nihal Atsız
44.

12 Ocak 1905`te İstanbul Kadıköy`de doğdu. Babası bahriye (deniz) subayı Nail Bey, annesi Fatma Zehra Hanımdır. İlköğrenimini Kadıköy`deki çeşitli okullarda, orta öğrenimini Kadıköy ve İstanbul sultanilerinde yaptı..

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Şermin Yaşar
45.

Oyuncu Anne lakabıyla bilinen ve yazdığı ebeveyinlik  kitapları ile büyük ilgi topladı.

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Khaled Hosseini
46.

 Afganistan,Kabil'de bir diplomatın oğlu olarak doğdu. Ailesi 1980'de ABD'de siyasi sığınma hakkı ede etti.

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Sait Faik Abasıyanık
47.

18 Kasım 1906`da Adapazarı`nda doğan yazarın gerçek ismi Mehmet Sait`tir. Babası Mehmet Faik Bey, kereste tüccarıydı.

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Ahmet Hamdi Tanpınar
48.

Şair, romancı, bilim adamı. (İstanbul 23 Haziran 1901-24 Ocak 1962). İstanbul`un Şehzadebaşı semtinde doğdu.

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Irvin D. Yalom
49.

Varoluşçu psikoterapinin en önemli temsilcilerinden Irvin D. Yalom, 13 Haziran 1931 tarihinde Washington D.C.’de doğdu. Yazarın en sevidği kurmaca kitapları hayatında onun için büyük önem taşımaktaydı.

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Sir Arthur Conan Doyle
50.

Dünyanın en muhteşem dedektifi Sherlock Holmes’ü tüm dünyayla tanışıtıran ve polisiye türünün çıtasını yükseklere çıkaran büyük yazar ve gazetecidir.

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