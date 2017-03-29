En Çok Okunan Yazarlar

Romantizm* akımının önde gelen şairlerinden ve yazarlarından olan Victor Hugo 26 Şubat 1802 yılında Joseph Hugo’nun ve Sophie Trebuchet’in oğlu olarak Fransa’nın doğusunda bulunan Besançon adlı bir kasabada dünyaya geldi.

Halil Cibran Lübnan asıllı ressam, şair ve filozof. Birçok ermiş ve peygamber yetiştirmiş bir toprakta, 1883 yılında Lübnan`da doğdu

1860`ta Rusya`da doğdu, 1904`te Almanya`da öldü. Rus tiyatro yazınının ve modern kısa öykünün büyük ustalarından biri sayılır.ır.

Amerika’nın ikonik romancısı, kısa hikaye yazarı ve aktivist Jack London; en çok 1903 yılında yayımlanan “Vahşetin Çağrısı” ve 1906 tarihli “Beyaz Diş” adlı eserleriyle tanınmaktadır.

3 Mayıs 1957, Trabzon. Dört yıllık üniversite hayatı hariç hep bu kentte yaşadı. Bulut. Deniz. Yağmur. Türk Dili ve Edebiyatı eğitimini Erzurum’da aldı.

Antoine de Saint-Exupery, asıl mesleği pilotluk olmasına rağmen edebiyat dünyasına birçok eser kazandırmış bir yazardır.

Türk Animasyon yapımcısı ve Karikatürist. Yazdığı kral şakir serisi kitapları ile çocuklardan büyük ilgi topladı.

Canan Tan Ankara`da doğdu. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunudur. Kendisi değişik edebiyat türlerindeki yarışmalarda birçok derece ve ödül aldı.

Tomris Uyar öykü yazarı ve çevirmen olarak girdi hayatımıza. Devamında Papirüs dergisinin kurucularından biri olarak çıkar karşımıza.

Shakespeare, Hamlet İngiliz şair, oyun yazarı ve tiyatro oyuncusu ve Rönesans Dönemi’nin büyük isimlerinden William Shakespeare’in doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birliktedir.

1949’da Lübnan’da doğdu. Ekonomi ve toplumbilim okuduktan sonra gazeteciliğe başladı; 1976’dan beri Paris’te yaşıyor. Çeşitli yayın organlarında yöneticilik ve köşe yazarlığı yapmıştır.

Strasbourg doğumlu Elif Şafak, çocukluğunu ve gençliğini Ankara, Madrid, Amman, Köln, İstanbul, Boston, Michigan ve Arizona’da geçirdi. ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirdi,

Arnavutköy Amerikan Kız koleji Edebiyat Bölümü`nden mezun oldu. Cumhuriyet, Güneş ve Dünya gazetelerinde muhabirlik, çeşitli dergilerde yazarlık ve yazı işleri müdürlüğü yaptı.

Orhan Pamuk 1952`de İstanbul`da doğdu. Cevdet Bey ve Oğulları ve Kara Kitap adlı romanlarında anlattığına benzer kalabalık bir ailede ve şehrin Batılılaşmış ve zengin semti Nişantaşı`nda büyüyüp yetişti.

Albert Camus, 1913 yılında Cezayir`de doğdu, babası işçiydi, annesinin okuma-yazması yoktu. Cezayir`de 1934 yılında evlendi. İki yıl sonra boşandı. Komünist Parti üyesi oldu, ama 1937`de atıldı.

1965’te İngiltere’nin Bristol kenti yakınlarındaki Chipping Sodbury’de doğdu. Exeter Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdikten sonra, yabancı dilini ilerletmek için bir yıl Paris’te kaldı.

Hikayeci. (Erzincan, 1947-) İlk, orta ve lise öğrenimini Erzincan`da tamamladı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü`nden mezun oldu.

Ünlü bir İngiliz romancı ve denemecisi olan Orwell`in aslı adı Eric Arthur Blair`dir. George Orwell 1903 yılında Hindistan`ın Motihari kentinde dünyaya geldi.

1958 Uşak doğumlu. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi`ni bitirdi (1979). Divan Edebiyatı dalında doktor (1983) ve doçent oldu

1960 yılında Gaziantep`te yedi kardeşin en küçüğü olarak dünyaya geldi. 1983 yılında ilk öyküsünü yazıncaya kadar bir ilkokul, bir lise, bir de üniversite bitirdi.

Doğan Cüceloğlu Silifkede doğmuş ilk ve ortaokul öğrenimini orada yapmıştır. Silifke’de o yıllarda lise olmadığı için lise eğitimini Ankara ve Kırklareli’ndeki ağabeylerinin yanında tamamlamıştır.

25 Şubat 1907’de Gümülcine’de doğdu, 2 Nisan 1948’de Kırklareli’nde öldü.1948’de bir yazısı yüzünden tutuklandı, üç ay kadar hapis yattı.

Stefan Zweig 1881 yılında Viyana`da doğdu. Babası varlıklı bir sanayiciydi. Viyana ve Berlin`de eğitim gördü. Birçok ülkeyi dolaştıktan sonra Birinci Dünya Savaşı sırasında, Zürih`e geldi.

Hasan Ali Toptaş

41. 1958 yılında Denizli`nin Çal ilçesinde doğdu. İlk öykü kitabı Bir Gülüşün Kimliği 1987`de, ikinci öykü kitabı Yoklar Fısıltısı 1990`da yayımlandı.

Hatice Kübra Tongar

42. Eserleri 2007 yılında kadıncakararınca.com sitesini kurdu.Bu adres sayesinde hergün binlerce anne ile buluştu.

Cahit Zarifoğlu

43. 1940 yılında Ankara`da Maraşlı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelir. Babasının memuriyeti dolayısıyla ilk ve orta öğrenimini Siverek, Ankara, Kızılcahamam ve Kahramanmaraş`ta tamamlar.

Hüseyin Nihal Atsız

44. 12 Ocak 1905`te İstanbul Kadıköy`de doğdu. Babası bahriye (deniz) subayı Nail Bey, annesi Fatma Zehra Hanımdır. İlköğrenimini Kadıköy`deki çeşitli okullarda, orta öğrenimini Kadıköy ve İstanbul sultanilerinde yaptı..

Şermin Yaşar

45. Oyuncu Anne lakabıyla bilinen ve yazdığı ebeveyinlik kitapları ile büyük ilgi topladı.

Khaled Hosseini

46. Afganistan,Kabil'de bir diplomatın oğlu olarak doğdu. Ailesi 1980'de ABD'de siyasi sığınma hakkı ede etti.

Sait Faik Abasıyanık

47. 18 Kasım 1906`da Adapazarı`nda doğan yazarın gerçek ismi Mehmet Sait`tir. Babası Mehmet Faik Bey, kereste tüccarıydı.

Ahmet Hamdi Tanpınar

48. Şair, romancı, bilim adamı. (İstanbul 23 Haziran 1901-24 Ocak 1962). İstanbul`un Şehzadebaşı semtinde doğdu.

Irvin D. Yalom

49. Varoluşçu psikoterapinin en önemli temsilcilerinden Irvin D. Yalom, 13 Haziran 1931 tarihinde Washington D.C.’de doğdu. Yazarın en sevidği kurmaca kitapları hayatında onun için büyük önem taşımaktaydı.

Sir Arthur Conan Doyle