En Çok Okunan Yazarlar

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|Stefan Zweig
|1.
|Stefan Zweig 1881 yılında Viyana`da doğdu. Babası varlıklı bir sanayiciydi. Viyana ve Berlin`de eğitim gördü. Birçok ülkeyi dolaştıktan sonra Birinci Dünya Savaşı sırasında, Zürih`e geldi.
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|Gülseren Budayıcıoğlu
|2.
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1947 yılında Ankarada doğdu. 2008 yılında Günahın üç rengi 2011 yılında Hayata Dön kitaplarını yazdı.
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|Sabahattin Ali
|3.
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25 Şubat 1907’de Gümülcine’de doğdu, 2 Nisan 1948’de Kırklareli’nde öldü.1948’de bir yazısı yüzünden tutuklandı, üç ay kadar hapis yattı.
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|Zülfü Livaneli
|4.
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Romanları 30 dilde yayımlanan Zülfü Livaneli, 1946 yılında doğdu. 1972 yılında fikirlerinden dolayı askeri cezaevinde yattı, 11 yıl sürgünde yaşadı.
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|Yaşar Kemal
|5.
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Yaşar Kemal, ailesinin Birinci Dünya Savaşı’ndaki Rus işgali yüzünden uzun bir göç süreci sonunda yerleştiği Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Hemite köyünde 1926’da doğdu.
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|Doğan Cüceloğlu
|6.
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Doğan Cüceloğlu Silifkede doğmuş ilk ve ortaokul öğrenimini orada yapmıştır. Silifke’de o yıllarda lise olmadığı için lise eğitimini Ankara ve Kırklareli’ndeki ağabeylerinin yanında tamamlamıştır.
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|Ahmet Ümit
|7.
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1960 yılında Gaziantep`te yedi kardeşin en küçüğü olarak dünyaya geldi. 1983 yılında ilk öyküsünü yazıncaya kadar bir ilkokul, bir lise, bir de üniversite bitirdi.
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|Dostoyevski
|8.
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Dostoyevski (Fyodor Mihailoviç).1821 Moskova`da 30 Ekim`de doğar. 1842 Ağustos ayında, Fyodor asteğmen rütbesini elde eder.
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|İskender Pala
|9.
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1958 Uşak doğumlu. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi`ni bitirdi (1979). Divan Edebiyatı dalında doktor (1983) ve doçent oldu
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|George Orwell
|10.
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Ünlü bir İngiliz romancı ve denemecisi olan Orwell`in aslı adı Eric Arthur Blair`dir. George Orwell 1903 yılında Hindistan`ın Motihari kentinde dünyaya geldi.
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|Cengiz Aytmatov
|11.
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Cengiz Aytmatov, Sovyet Kırgız edebiyatçı, gazeteci, çevirmen, diplomat ve siyasetçi. Türk dünyasının ünlü yazarlarındandır.
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|İlber Ortaylı
|12.
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1947 yılında doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (1969) ile Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nü bitirdi.
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|Mustafa Kutlu
|13.
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Hikayeci. (Erzincan, 1947-) İlk, orta ve lise öğrenimini Erzincan`da tamamladı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü`nden mezun oldu.
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|Paulo Coelho
|14.
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1947 yılında Brezilya`da doğdu. Unesco`nun Kültürlerarası Diyaloglar programında danışman olarak görev yapmaktadır.
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|Franz Kafka
|15.
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(d. 3 Temmuz 1883 – ö. 3 Haziran 1924) modern dünya edebiyatının ikonik ve özgün yazarlarından biridir.
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|Jose Saramago
|16.
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José Saramago (d. 16 Kasım 1922, Lizbon, ö. 18 Haziran 2010, Lanzarote), Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Portekizli yazardır.
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|John Steinbeck
|17.
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Nobel Ödüllü Amerikan yazar John Steinbeck, 27 Şubat 1902’de California’nın Salinas şehrinde dünyaya geldi.
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|J. K. Rowling
|18.
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1965’te İngiltere’nin Bristol kenti yakınlarındaki Chipping Sodbury’de doğdu. Exeter Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdikten sonra, yabancı dilini ilerletmek için bir yıl Paris’te kaldı.
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|Lev Nikolayeviç Tolstoy
|19.
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Büyük Rus yazarı Lev Nikolayeviç Tolstoy (Leo Tolstoy), 9 Eylül 1828’de Tula’da bulunan ailesine ait Yasyana Polyana Malikanesinde doğdu.
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|Gabriel Garcia Marquez
|20.
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(d 6 Mart 1927- ö 17 Nisan 2014) 1928 yılında Kolombiya`da doğan García Márquez, büyükannesiyle büyükbabasının evinde, teyzelerinin yanında büyüdü.
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|Albert Camus
|21.
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Albert Camus, 1913 yılında Cezayir`de doğdu, babası işçiydi, annesinin okuma-yazması yoktu. Cezayir`de 1934 yılında evlendi. İki yıl sonra boşandı. Komünist Parti üyesi oldu, ama 1937`de atıldı.
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|Cemal Süreya
|22.
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Cemal Süreya (1931 - 9 Ocak 1990), Türk şair ve yazar. Asıl adı Cemalettin Seber`dir.
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|Orhan Pamuk
|23.
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Orhan Pamuk 1952`de İstanbul`da doğdu. Cevdet Bey ve Oğulları ve Kara Kitap adlı romanlarında anlattığına benzer kalabalık bir ailede ve şehrin Batılılaşmış ve zengin semti Nişantaşı`nda büyüyüp yetişti.
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|Peyami Safa
|24.
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02 Nisan 1899`da İstanbul`da doğdu, 15 Haziran 1961`de İstanbul`da yaşamını yitirdi. Psikolojik romanlarıyla tanınan yazar.
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|Ray Bradbury
|25.
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1920`de Waukegan, Illinois`de doğdu. 1934`te ailesiyle Los Angeles`a taşındı. 1947`de Marguerite McClure`la evlendi.
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|Ayşe Kulin
|26.
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Arnavutköy Amerikan Kız koleji Edebiyat Bölümü`nden mezun oldu. Cumhuriyet, Güneş ve Dünya gazetelerinde muhabirlik, çeşitli dergilerde yazarlık ve yazı işleri müdürlüğü yaptı.
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|Elif Şafak
|27.
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Strasbourg doğumlu Elif Şafak, çocukluğunu ve gençliğini Ankara, Madrid, Amman, Köln, İstanbul, Boston, Michigan ve Arizona’da geçirdi. ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirdi,
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|Amin Maalouf
|28.
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1949’da Lübnan’da doğdu. Ekonomi ve toplumbilim okuduktan sonra gazeteciliğe başladı; 1976’dan beri Paris’te yaşıyor. Çeşitli yayın organlarında yöneticilik ve köşe yazarlığı yapmıştır.
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|William Shakespeare
|29.
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Shakespeare, Hamlet İngiliz şair, oyun yazarı ve tiyatro oyuncusu ve Rönesans Dönemi’nin büyük isimlerinden William Shakespeare’in doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birliktedir.
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|Tomris Uyar
|30.
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Tomris Uyar öykü yazarı ve çevirmen olarak girdi hayatımıza. Devamında Papirüs dergisinin kurucularından biri olarak çıkar karşımıza.
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|Canan Tan
|31.
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Canan Tan Ankara`da doğdu. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunudur. Kendisi değişik edebiyat türlerindeki yarışmalarda birçok derece ve ödül aldı.
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|Varol Yaşaroğlu
|32.
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Türk Animasyon yapımcısı ve Karikatürist. Yazdığı kral şakir serisi kitapları ile çocuklardan büyük ilgi topladı.
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|Yılmaz Özdil
|33.
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1965 yılında İzmir`de doğmuştur. Babası Veli Özdil, annesi Nadide Özdil`dir. Yılmaz Özdil, İzmir Atatürk Lisesi`nin ardından Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik bölümünden mezun olmuştur.
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|Antoine de Saint-Exupery
|34.
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Antoine de Saint-Exupery, asıl mesleği pilotluk olmasına rağmen edebiyat dünyasına birçok eser kazandırmış bir yazardır.
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|Necip Fazıl Kısakürek
|35.
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26 Mayıs 1904`te, Perşembe günü sabaha karşı, İstanbul`da büyük bir konakta doğdu.
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|Nazan Bekiroğlu
|36.
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3 Mayıs 1957, Trabzon. Dört yıllık üniversite hayatı hariç hep bu kentte yaşadı. Bulut. Deniz. Yağmur. Türk Dili ve Edebiyatı eğitimini Erzurum’da aldı.
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|Jack London
|37.
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Amerika’nın ikonik romancısı, kısa hikaye yazarı ve aktivist Jack London; en çok 1903 yılında yayımlanan “Vahşetin Çağrısı” ve 1906 tarihli “Beyaz Diş” adlı eserleriyle tanınmaktadır.
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|Anton Çehov
|38.
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1860`ta Rusya`da doğdu, 1904`te Almanya`da öldü. Rus tiyatro yazınının ve modern kısa öykünün büyük ustalarından biri sayılır.ır.
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|Halil Cibran
|39.
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Halil Cibran Lübnan asıllı ressam, şair ve filozof. Birçok ermiş ve peygamber yetiştirmiş bir toprakta, 1883 yılında Lübnan`da doğdu
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|Victor Hugo
|40.
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Romantizm* akımının önde gelen şairlerinden ve yazarlarından olan Victor Hugo 26 Şubat 1802 yılında Joseph Hugo’nun ve Sophie Trebuchet’in oğlu olarak Fransa’nın doğusunda bulunan Besançon adlı bir kasabada dünyaya geldi.
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|Hasan Ali Toptaş
|41.
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1958 yılında Denizli`nin Çal ilçesinde doğdu. İlk öykü kitabı Bir Gülüşün Kimliği 1987`de, ikinci öykü kitabı Yoklar Fısıltısı 1990`da yayımlandı.
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|Hatice Kübra Tongar
|42.
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Eserleri 2007 yılında kadıncakararınca.com sitesini kurdu.Bu adres sayesinde hergün binlerce anne ile buluştu.
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|Cahit Zarifoğlu
|43.
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1940 yılında Ankara`da Maraşlı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelir. Babasının memuriyeti dolayısıyla ilk ve orta öğrenimini Siverek, Ankara, Kızılcahamam ve Kahramanmaraş`ta tamamlar.
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|Hüseyin Nihal Atsız
|44.
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12 Ocak 1905`te İstanbul Kadıköy`de doğdu. Babası bahriye (deniz) subayı Nail Bey, annesi Fatma Zehra Hanımdır. İlköğrenimini Kadıköy`deki çeşitli okullarda, orta öğrenimini Kadıköy ve İstanbul sultanilerinde yaptı..
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|Şermin Yaşar
|45.
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Oyuncu Anne lakabıyla bilinen ve yazdığı ebeveyinlik kitapları ile büyük ilgi topladı.
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|Khaled Hosseini
|46.
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Afganistan,Kabil'de bir diplomatın oğlu olarak doğdu. Ailesi 1980'de ABD'de siyasi sığınma hakkı ede etti.
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|Sait Faik Abasıyanık
|47.
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18 Kasım 1906`da Adapazarı`nda doğan yazarın gerçek ismi Mehmet Sait`tir. Babası Mehmet Faik Bey, kereste tüccarıydı.
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|Ahmet Hamdi Tanpınar
|48.
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Şair, romancı, bilim adamı. (İstanbul 23 Haziran 1901-24 Ocak 1962). İstanbul`un Şehzadebaşı semtinde doğdu.
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|Irvin D. Yalom
|49.
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Varoluşçu psikoterapinin en önemli temsilcilerinden Irvin D. Yalom, 13 Haziran 1931 tarihinde Washington D.C.’de doğdu. Yazarın en sevidği kurmaca kitapları hayatında onun için büyük önem taşımaktaydı.
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|Sir Arthur Conan Doyle
|50.
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Dünyanın en muhteşem dedektifi Sherlock Holmes’ü tüm dünyayla tanışıtıran ve polisiye türünün çıtasını yükseklere çıkaran büyük yazar ve gazetecidir.
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