Öğretmenlerin Mutlaka Okuması Gereken Kitaplar

Geleceğin okulları nasıl olacak, eğitim nasıl dönüşecek, öğretmen – öğrenci ilişkisi nasıl yeniden şekillenecek, sınıflarda hangi teknolojik yöntemlerle ders işlenecek? Tüm bu konuların yanı sıra bu kitapta Khan Academy’nin hikayesini de en samimi şekilde kurucusunun kaleminden okuyacaksınız.

Dünyayı Değiştiren Beş Denklem

3. Dünyanın kaderini değiştiren beş büyük keşif! Harvard Üniversitesi`nde fizik ve matematik dersleri veren

Michael Guillen, beş küçük denklem üzerinden beş büyük bilim insanının mücadele, hırs ve hayal kırıklıklarıyla dolu hayat hikâyesini gözler önüne seriyor.

Eğitim Üzerine

4. Aydınlanma düşünürü Immanuel Kant (1724-1804) eğitim felsefesinin klasiklerinden olan bu kitabında eğitimi &`;insanda gizli ve gelişmemiş halde bulunan nüvelerin geliştirilmesi” şeklinde tanımlıyor. Kant bize eğitim meselesini James, Dewey ve Skinner gibi Amerikan pragmatistlerinin ortaya koydukları çerçeve dışında ele almak için sağlam bir zemin sunuyor.

Beyaz Zambaklar Ülkesinde

5. Beyaz Zambaklar Ülkesinde, Mustafa Kemal Atatürk zamanında Türkçeye ilk kez çevrilen bir kitap. Atatürk, kitabı okuduğunda bu destansı başarıya tek kelimeyle hayran olmuştu. Derhal kitabın ülkedeki okulların, özellikle askeri okulların müfredatına dahil edilmesini emretti.

Okul Sıkıntısı

6. Okul Sıkıntısı, tembel bir öğrenci olan Daniel Pennac’ın kendi deneyimlerinden ve yaşadıklarından yola çıkarak kaleme aldığı otobiyografik bir roman. Günümüz Fransız edebiyatının en başarılı kalemlerinden biri olan Pennac, okulu, bir öğrencinin, hem de kötü bir öğrencinin bakış açısından ele alarak yeniden yorumluyor.

Çocuklar Neden Başarısız Olur?

7. 1960’ların ortalarında, ilk kez basıldığında, Çocuklar Neden Başarısız Olur? günümüzde hala devam etmekte olan bir eğitim reformunu başlatmış oldu. 1982 baskısında, John Holt kitaba pek çok yeni ekleme yaptı.

Çocuk Eğitimi

8. Çocuklara kendi içgüdülerine göre rahatlıkla gelişme fırsatını versek ve bunun için diyelim onlara yirmi bin yıllık bir zaman tanıyıp elverişli çevre koşullarında büyümelerini sağlasak, belki sonunda erişkinlerin uygar dünyasının davranışnormlarına uyum sağladıklarını görebilirdik.

Benim Küçük Dostlarım

9. Bir yaşından, yirmi yaşına kadar her çocuk, bence zevkle okunmaya değer meraklı bir kitap; karşısında uzun uzun, hayran hayran düşünülecek bir bilinmeyenler âlemidir.

Öğretmenler İçin Beden Dili

10. Bazen gerçekler böyledir basit, açık ve ortada. Ama zamanla, gerçekle aramıza teorilerden bir duvar örünce doğru bakış açısını kaybederiz. Ağaçlar yüzünden ormanı görememek gibi...

Öğretmen Olmak

11. Doğan Cüceloğlu ve İrfan Erdoğan, bu kitapta genç fidanları taptaze umutlara dönüştüren öğretmenlerimizi konuşuyorlar. Eğitim ve öğretmenlik hakkında bugüne kadar biriktirdikleri kuramsal, tarihsel ve güncel fikirlerini paylaşmak üzere bir araya gelen Doğan Cüceloğlu ve İrfan Erdoğan, uzun soluklu bir yol arkadaşlığı kurdular.

Öğretmenim Bir Bakar Mısın?

12. Cengiz Aytmatov, Sovyet Kırgız edebiyatçı, gazeteci, çevirmen, diplomat ve siyasetçi. Türk dünyasının ünlü yazarlarındandır.

Türkiye'nin Maarif Dosyası

13. Hakikat aşkına sahip insanlar, cemiyetin içinde çoğalmadıkça, hakikat aşkı cemiyet içinde en yüksek ve muhterem yeri tutmadıkça ve hakikatın ihtirası cemaat içerisinde bir umumi cereyan, büyük bir hareket haline gelmedikçe, milli mektep gerçekten var olmayacaktır

Emile Ya da Çocuk Üzerine

14. Hikayeci. (Erzincan, 1947-) İlk, orta ve lise öğrenimini Erzincan`da tamamladı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü`nden mezun oldu.

Duygusal Zeka

15. "IQ" ile ölçülen zeka, insanların okul ve iş yaşamındaki başarısını belirleyen değişmez bir etken midir? Öyleyse, neden yüksek IQ’lu çocuklar, ortalama IQ’ya sahip arkadaşlarına göre hayatta daha başarısız olabiliyor?

Küçük Ağacın Eğitimi

16. Sevgi, duyarlılığı, dürüstlüğü, samimiyeti Kızılderili mantığıyla işleyen muhteşem bir kitap...

İdealist Öğretmen

17. Moskova Üniversitesi’nde başarılı bir matematik profesörü olan Raçinski, herkesin gıptayla baktığı kariyerini bir kenara bırakıp istifa eder. Hem de yalnızca köyüne gidip sıradan bir öğretmen olabilmek için. Başta kimselerin anlam veremediği bu durum, Raçinski’nin hayatında aldığı en önemli karardır. Çünkü halkın içindeki keşfedilmemiş cevherleri bulacak ve onları parlatıp hak ettikleri gibi aydınlığa kavuşturacaktır.

Beni Ödülle Cezalandırma

18. Kılavuz niteliğindeki bu kitabı okuduğunuzda mutlu, özgüvenli, sorumluluk sahibi ve başarılı bir çocuk yetiştirmek için önemli bir adım atmış olacak, çocuğunuzla ilişkinizde anlamlı değişiklikler yaşayacaksınız.

Savaşçı

19. E.E. Cummings der ki; Seni diğerlerinden farksız yapmaya bütün gücüyle gece gündüz çalışan bir dünyada,kendin olarak kalabilmek,dünyanın en zor savaşını vermek demektir. Bu savaş bir başladı mı, artık hiç bitmez!.. Anlamlı ve coşkulu bir yaşam için Savaşçı kitabında böyle bir savaştan söz ediyoruz.

Açılın Ben Öğretmenim

20. Öğrencilerin ayaklarının geri geri gittiği okullarda iyi dersler işlemenin yolunun strateji, teknik, yöntem, ipuçları bilmekten geçtiğini yıllar içinde deneyimleyerek öğrendim. Öğrenmek kadar öğrendiklerini paylaşmanın da değerli olduğuna inanıyorum.

Öğretmen Tipolojileri

21. Bir öğretmeni öğretmen yapan nedir? Zamanında derse girip anlatacağı konuyu anlatıp çıkmak, gerisine karışmamak mı? Yoksa birine umut olmak mı? Bir cana dokunmak mı? Yıllarca unutamadığımız, bizde derin izler bırakan öğretmenlerimizi “O” yapan neydi, neydi onları farklı kılan? Öğretmenlik yapmaları mı yoksa öğretmen olmaları mı? Tam da Füruzan’ın eşsiz öyküsü Parasız Yatılı’daki […Sade sen öğretmen olunca n’olacak onları öğrendim] bu değil mi?

Kürk Mantolu Madonna

22. "Her gün, daima öğleden sonra oraya gidiyor, koridorlardaki resimlere bakıyormuş gibi ağır ağır, fakat büyük bir sabırsızlıkla asıl hedefine varmak isteyen adımlarımı zorla zapt ederek geziniyor, rastgele gözüme çarpmış gibi önünde durduğum "Kürk Mantolu Madonna"yı seyre dalıyor, ta kapılar kapanıncaya kadar orada bekliyordum."

Etkili Öğretmen Okulun İlk Günleri

23. Etkili Öğretmen’i diğer sınıf yönetimi kitaplarından ayıran yan, yazarların biyografilerine bakıldığında karşımıza çıkan sayısız başarıyla sınırlı değil. Sayısal olarak ifade edilemeyen, belgeyle kanıtlanamayan bir şey: Yazarların, öğretmenlik mesleğine duydukları büyük tutku.

Masallarda Bir Peri Çıkar Karşınıza Gerçek Hayatta Öğretmen

24. Öğretmen, aile, öğrenci, sistem ve ülke kültürü başlıklarında eğitim sistemini irdeleyen İzgören, kitabında sistemin tüm paydaşlarına öneriler sunuyor. Ülke geleceğiyle ilgili en önemli başlığın eğitim olduğunu, sistemin doğru kurgulanması durumunda değişimin başlayacağını savunan İzgören, çalışmasında “Eğitim sistemimiz nasıl daha iyi olabilir?” sorusunun da yanıtını arıyor.

Acımak