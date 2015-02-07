%40 2019 ALES Pratik Çözümlü 7 Deneme Filozof Yayınları 27.00 TL 16.20 TL
%40 2019 ALES Pratik Yaprak Test Filozof Yayınları 19.50 TL 11.70 TL
%40 2019 ALES Hazırlık Pratik El Kitabı Filozof Yayınları 19.50 TL 11.70 TL
%40 2019 ALES Pratik Çözümlü Soru Bankası Filozof Yayınları 39.00 TL 23.40 TL
%40 2019 ALES Pratik Konu Anlatım Filozof Yayınları 54.00 TL 32.40 TL
%40 2019 ALES Tamamı Çözümlü 10 Deneme Pegem Yayınları 45.00 TL 27.00 TL
%40 2019 ALES Tüm Adaylar İçin Soru Bankası Pegem Yayınları 67.50 TL 40.50 TL
%40 2019 Tüm Adaylar İçin ALES Konu Anlatımlı Pegem Yayınları 70.00 TL 42.00 TL
%40 2019 ALES VIP Soru Bankası ve 10 Deneme Seti Yargı Yayınları 87.70 TL 52.70 TL
%40 2019 ALES VIP Konu Soru Deneme Yaprak Test Seti Yargı Yayınları 164.70 TL 98.90 TL
%40 2019 ALES Tamamı Çözümlü Süper 5 li Deneme Yediiklim Yayınları 24.50 TL 14.70 TL
%40 2019 ALES Tamamı Çözümlü 5 Deneme Sınavı Benim Hocam Yayınları 24.50 TL 14.70 TL
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10
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%40 2019 ALES VIP Konu Anlatımı Yargı Yayınları 70.00 TL 42.00 TL
%40 2019 ALES Konu Anlatımlı Modüler Set Yediiklim Yayınları 79.00 TL 47.40 TL
%40 2019 ALES Sayısal Sözel Yetenek Konu Anlatımı Yediiklim Yayınları 64.00 TL 38.40 TL
%40 2019 ALES VIP Yaprak Test Yargı Yayınları 24.50 TL 14.70 TL
%45 2018 ALES Yeni Nesil 6 Renkli Fasikül Çözümlü Deneme Tasarı Yayınları 38.00 TL 20.90 TL
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10
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%35 2018 ALES Matematiğin Kara Kutusu 9. Kitap Konu Özetli Tamamı Çözümlü Soru Bankası İnformal Yayınları 16.00 TL 10.40 TL
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2
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%35 2018 ALES Matematiğin Kara Kutusu 7. Kitap Konu Özetli Tamamı Çözümlü Soru Bankası İnformal Yayınları 22.00 TL 14.30 TL
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9
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%35 2018 ALES Matematiğin Kara Kutusu 6. Kitap Konu Özetli Tamamı Çözümlü Soru Bankası İnformal Yayınları 18.00 TL 11.70 TL
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%35 2018 ALES Matematiğin Kara Kutusu 5. Kitap Konu Özetli Tamamı Çözümlü Soru Bankası İnformal Yayınları 12.00 TL 7.80 TL
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%35 2018 ALES Matematiğin Kara Kutusu 4. Kitap Konu Özetli Tamamı Çözümlü Soru Bankası İnformal Yayınları 18.00 TL 11.70 TL
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%35 2018 ALES Matematiğin Kara Kutusu 3. Kitap Konu Özetli Tamamı Çözümlü Soru Bankası İnformal Yayınları 16.00 TL 10.40 TL
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%35 2018 ALES Matematiğin Kara Kutusu 2. Kitap Konu Özetli Tamamı Çözümlü Soru Bankası İnformal Yayınları 20.00 TL 13.00 TL
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8
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%35 2018 ALES Matematiğin Kara Kutusu 1. Kitap Konu Özetli Tamamı Çözümlü Soru Bankası İnformal Yayınları 18.00 TL 11.70 TL
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1
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%40 2019 ALES VIP Soru Bankası Yargı Yayınları 43.20 TL 26.00 TL
%35 ALES Sözel Yetenek Konu Anlatımlı Soru Bankası Nabız Serisi Tek Kitap Nisan Kitabevi 32.50 TL 21.20 TL
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%35 ALES Sayısal Sözel Yetenek Konu Anlatımlı Soru Bankası Nabız Serisi Tek Kitap Nisan Kitabevi 45.00 TL 29.30 TL
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2
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%45 2018 ALES Stratejik Tamamı Çözümlü 10 Deneme Uzman Kariyer Yayınları 34.50 TL 19.00 TL
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4
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%40 2018 ALES Çıkmış Sınav Sorular ve Çözümleri Murat Yayınları 30.00 TL 18.00 TL
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4
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%45 2018 ALES Tamamı Çözümlü 10 Fasikül Deneme Sınavı İrem Yayıncılık 37.80 TL 20.80 TL
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3
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%45 2018 ALES Çek Kopar Yaprak Test Data Yayınları 19.90 TL 11.00 TL
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1
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%45 2018 ALES Tamamı Çözümlü 10 Deneme Sınavı Data Yayınları 32.40 TL 17.90 TL
%45 2018 ALES Tamamı Çözümlü 10 Fasikül Çıkmış Sorular İrem Yayıncılık 40.00 TL 22.00 TL
%45 2018 ALES Tamamı Çözümlü Çıkmış Sorular İrem Yayıncılık 30.00 TL 16.50 TL
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4
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%40 2018 ALES Tamamı Çözümlü 6 Altın Deneme Benim Hocam Yayınları 24.50 TL 14.70 TL
%40 2018 ALES Akademik Seri Tamamı Çözümlü Soru Bankası Yediiklim Yayınları 37.50 TL 22.50 TL
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4
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%40 2018 ALES Tamamı Çözümlü 12 Fasikül Deneme Sınavı Yediiklim Yayınları 34.50 TL 20.70 TL
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%42 2018 ALES Sözel Sayısal Akıl Yürütme Soru Bankası Seti Murat Yayınları 83.00 TL 48.90 TL
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Toplam Sonuç : 203
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