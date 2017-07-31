Kategoriler KPSS Kitapları Hakkımızda Yayınevleri Yazarlar Çok Satanlar Kampanyalar Yeni Çıkanlar İletişim
ARA
Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) Kalan Süre
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
00
Saniye
Son Eklenenler Alfabetik A-Z Alfabetik Z-A Fiyatı Artan Fiyatı Azalan Çok Satanlar

1

2020 KPSS Haritalarla Coğrafya Yargı Yayınları 9786052847862
Sepete AtHemen Al
%45 23.50 TL12.95 TL

2

2020 KPSS Lisans Markalar Karması Deneme Sınavı Seti Marka Yayınları 9786050679571
Sepete AtHemen Al
%36 29.90 TL19.43 TL

3

2020 KPSS Genel Yetenek Genel Kültür Tamamı Çözümlü 5 Deneme Hocawebde Yayınları 9786057733115
Sepete AtHemen Al
%45 29.90 TL16.45 TL
Son
6
ürün

4

2020 KPSS Genel Yetenek Genel Kültür Konuşan Çözümlü 5 Deneme Yargı Yayınları 9786052847770
Sepete AtHemen Al
%45 23.50 TL12.95 TL

5

2020 KPSS Güncel Bilgiler ve Tamamı Çözümlü Soru Bankası Benim Hocam Yayınları 9786052776032
Sepete AtHemen Al
%45 19.90 TL10.95 TL

6

KPSS Anayasa Güncel Olaylar Çek Koparlı Yaprak Test Data Yayınları 9786052327029
Sepete AtHemen Al
7.31 TL

7

2020 KPSS Genel Yetenek Genel Kültür Türkiye Geneli (1.2.3) 3`lü Deneme Seti Pegem Akademi Yayıncılık 9784444441728
Sepete AtHemen Al
%40 28.50 TL17.10 TL

8

2020 KPSS Genel Kültür Coğrafya 20 Tamamı Çözümlü Deneme Yönerge Yayınları 9786052230183
Sepete AtHemen Al
13.00 TL

9

2020 KPSS Genel Yetenek Genel Kültür Çözümlü 5 Deneme Sınavı Doğru Tercih Yayınları 9786052336397
Sepete AtHemen Al
%45 39.90 TL21.95 TL

10

2020 KPSS Tarih Öğretmenin Ders Notları Murat Yayınları 9789944668316
Sepete AtHemen Al
%30 29.00 TL20.50 TL

11

2020 KPSS Türkçe Öğretmenin Ders Notları Murat Yayınları 9789944668293
Sepete AtHemen Al
%30 29.00 TL20.50 TL

12

2021 KPSS Türkçe Soru Bankası Sorubankası.net Yayınları 9786050676020
Sepete AtHemen Al
%5 62.50 TL59.40 TL

13

2020 KPSS Vatandaşlık Efsane 15 Deneme Çözümlü DB Yayıncılık 9786050618266
Sepete AtHemen Al
%20 20.00 TL16.00 TL

14

2018 KPSS Ordinaryüs Genel Yetenek Genel Kültür Lisans Modüler Set Murat Yayınları 97899446664288
Sepete AtHemen Al
59.90 TL

15

2020 KPSS Cepte Vatandaşlık Konu Anlatımlı İnformal Yayınları 9786058033351
Sepete AtHemen Al
%35 25.00 TL16.25 TL

16

2020 KPSS Genel Yetenek Genel Kültür TOP 5 Deneme Çözümlü Dizgi Kitap Yayınları 9786050621648
Sepete AtHemen Al
%40 35.00 TL21.00 TL

17

2020 KPSS Tüm Adaylar İçin Genel Yetenek Genel Kültür Son Düzlük Tamamı Çözümlü 7 Deneme Yargı Yayınları 9786052847756
Sepete AtHemen Al
%45 32.00 TL17.60 TL

18

2020 KPSS Süper Hızlı Tekrar Dil Bilgisi Yetki Yayıncılık 9786057714190
Sepete AtHemen Al
%20 20.00 TL16.00 TL

19

2020 KPSS Tek Star Vatandaşlık Çözümlü Soru Bankası Yetki Yayıncılık 9786057714206
Sepete AtHemen Al
%20 30.00 TL24.00 TL

20

KPSS Paragraf 5 li Deneme Kitappatik 9786057100526
Sepete AtHemen Al
4.90 TL

21

2020 KPSS GK GY 110 Deneme Sınavı Seti 5 Paragraf Deneme Hediyeli Benim Hocam Yayınları 8686 9786052774694 9786052774700 9786052774663 9786052774687 9786052774670 9786052774670
Sepete AtHemen Al
%45 124.80 TL68.65 TL

22

2020 KPSS B Genel Yetenek Genel Kültür 5 Deneme Çözümlü Sorubankası.net Yayınları 9786050676013
Sepete AtHemen Al
%34 45.00 TL29.90 TL

23

KPSS Paragraf Soru Bankası ve Youtube Hocam Problemler Soru Bankası Seti Kurumsal Deneme Hediyeli Marka Yayınları 8685 9786058036819 9786050679540 9786257962650
Sepete AtHemen Al
%38 96.90 TL61.00 TL

24

Tecrübe Taktiklerle Paragraf Soru Bankası ve Youtube Hocam Problemler Soru Bankası Seti Kurumsal Deneme Hediyeli Pelikan Yayınevi 8684 9786052268827 9786050679540 9786257962650
Sepete AtHemen Al
%40 82.40 TL49.50 TL

25

2020 KPSS Tarih Coğrafya Anayasa Check-Up Son Tekrar Testleri Yargı Yayınları 9786052847787
Sepete AtHemen Al
%45 27.00 TL14.85 TL

26

2020 KPSS Genel Kültür Genel Yetenek 150 Deneme Sınavı Seti Paragraf Deneme Hediyeli Pegem Yayınları 8674 9786052419717 9786052419731 9786052419724 9786052419755 9786052419748 9788945632784
Sepete AtHemen Al
%40 118.50 TL71.10 TL

27

2020 KPSS Genel Yetenek 60 Deneme Sınavı Seti Paragraf Deneme Hediyeli Pegem Yayınları 8673 9786052419717 9786052419731 9788945632784
Sepete AtHemen Al
%40 55.00 TL33.00 TL

28

2020 KPSS Genel Kültür 90 Deneme Sınavı Seti Paragraf Deneme Hediyeli Pegem Yayınları 8672 9786052419724 9786052419755 9786052419748 9788945632784
Sepete AtHemen Al
%40 63.50 TL38.10 TL

29

2020 KPSS Paragraf 16x20 Deneme Tercih Akademi Yayınları 9786052201619
Sepete AtHemen Al
%40 20.00 TL12.00 TL

30

2020 KPSS Genel Kültür Genel Yetenek Cebimdeki Notlar Seti Yediiklim Yayınları 8671 9786052895061 9786052895078 9786052895085 9786052895092 9786052895108
Sepete AtHemen Al
%46 47.50 TL25.65 TL

31

2020 KPSS Genel Kültür Genel Yetenek Tamamı Çözümlü Soru Bankası Seti Hocawebde Yayınları 8670 9786058117457 9786057733054 9786057733016 9786057733047 9786057733092
Kargo BEDAVA
Sepete AtHemen Al
%46 214.90 TL116.05 TL

32

2020 KPSS Coğrafya Kampı Tüik Verilerine Göre Hazırlanmış 18 Deneme Yediiklim Yayınları 9786052895597
Sepete AtHemen Al
%45 17.50 TL9.65 TL

33

Harita ve Şekillerle Türkiye Coğrafyası E-coğrafya 9786058021525
Sepete AtHemen Al
20.00 TL

34

2020 KPSS Genel Yetenek Genel Kültür 5 Deneme Kuzey Akademi Yayınları 9786054899975
Sepete AtHemen Al
%30 50.00 TL35.00 TL

35

2020 KPSS Dillere Destan Soru Bankası Dahi Adam Yayınları 9786059951579
Sepete AtHemen Al
%40 59.90 TL35.95 TL

36

2020 KPSS Süvari Vatandaşlık Tamamı Çözümlü 20 Deneme Sınavı Kariyer Meslek Yayınları 9786057653949
Sepete AtHemen Al
%44 16.50 TL9.24 TL

37

2020 KPSS Süvari Coğrafya Tamamı Çözümlü 20 Deneme Sınavı Kariyer Meslek Yayınları 9786057653925
Sepete AtHemen Al
%45 21.50 TL12.04 TL

38

2020 KPSS Süvari Tarih Tamamı Çözümlü 20 Deneme Sınavı Kariyer Meslek Yayınları 9786057653932
Sepete AtHemen Al
%45 21.50 TL12.04 TL

39

2020 KPSS TYT AYT Dil Bilgisi Soru Bankası Video Çözümlü Yönerge Yayınları 9786254008429
Sepete AtHemen Al
17.50 TL

40

2020 KPSS Tarih Soru Avı 101 Çözümlü Soru Full Tekrar Pelikan Yayınları 9786057868947
Sepete AtHemen Al
%40 19.90 TL11.95 TL
12345678910Sonraki »

KPSS Sınavına ( Kamu Personel Seçme Sınavlarına ) Memurluk Sınavına Girmeden önce hazırlık aşamasında çeşitli Yayınevleri ve Yazarlar tarafından yayınlanmış KPSS kitaplarından doğru bir şekilde yararlanmanız gerekmektedir. Sitemizde Bulunan KPSS Kitapları Kategorisi içerisindeki KPSS Konu Anlatım Kitapları, KPSS Soru Bankaları, KPSS Denemeler, KPSS Yaprak Testler, KPSS Çıkmış Yıllar Soruları, KPSS Cep Kitapları, KPSS Kampanyalı Kitaplar, KPSS Hazırlık Kitapları Alt Kategorisindeki Kitaplar, Kaynaklar sayesinde KPSS sınavlarında karşılaşabileceğiniz tüm sorular hakkında detaylı bilgi sahibi olup daha kolay ve başarılı bir KPSS Sınavı geçirip, istediğiniz hedefe çok kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. KPSS Kitaplarını aldıktan sonra Hocalarınızın size anlattığı konular üzerinde bol bol soru çözerek öğrendiklerinizi devamlı olarak tekrar yaparak daha başarılı olabilirsiniz. KPSS Geçmiş Yılların Çıkmış Sorularına göre çıkmış sorulara da Geçmiş Yıllarda sorulan soruları da tekrar ederek soru tiplerini daha iyi kavrayıp anlayabilirsiniz. KPSS Sınavında çıkacak konuları en baştan alarak, çalışmanızı daha kuvvetli bir yapı üzerine kurabilirsiniz. Bunun için sitemizdeki Kamu Personel Seçme Sınavı için hazırlanmış tüm kaynak kitaplardan faydalanabilirsiniz. KPSS Kitapları 2020 arasında, KPSS Konu Anlatım Kitapları Kategorisini de göz atarsanız eğer konu anlatımlarının bulunduğu bu kaynak kitaplar, Eğitim Hayatınızdaki geçmiş yıllarda  öğrendiğiniz dersleri ve konuları yeniden hatırlamanız ve hatırlayamadığınız konuları, bölümleri tekrar etmeniz için harika kitaplardan oluşmaktadır. Bu KPSS Kitapları Yayın hayatına kazandıranlar, Her Konu ve Ders için Konusunda Uzman Eğitimcilerle çalışılarak, KPSS Sınavlarına girecek kişilere faydalı kaynak kitapları hazırlamışlardır.

KPSS Kitaplarının ortalama fiyatları ne kadardır?
KPSS Sınavına girecek kişilerin cebinize uygun bir şekilde KPSS kitabı satın almanızı sağlayan KitapSeç ve Kurumsal Çözüm ortağı olduğu Yayınevleri, en yeni ve güncel kitap baskılarıyla sizlere en uygun kitapları sunmaya çalışıyoruz. Sınav Kitaplarının Konu içeriklerine, Sayfa Sayısına da bağlı olarak fiyat limitleri en uygun hale getirilen bu kitaplar içerisinde istediğiniz KPSS Kitabını sitemizden en uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz. Konu anlatımlı olan yayınlar, Konu Anlatımın sonundan yer alan özgün soru kaynakları ve uzman kişiler tarafından hazırlanan testlerle öğrendiğiniz yeni bilgilerin daha da sağlam bir şekilde anlamanızı sağlayacaktır. Öğrendiğiniz Konuların tekrarını yaparken Kitapların ünite sonundaki testleri çözerek bilginizi ölçmeyi unutmayarak daha etkili bir şekilde sınava hazırlanabilirsiniz. Planlı, Programlı ve detaylı bir şekilde KPSS Kitapları kategorisi altında yer alan kategorilerden çözeceğiniz kitaplar içerisindeki sorular ve çözümleri sayesinde öğrendiğiniz bilgilerinizi güncel tutup sınava daha iyi bir şekilde hazırlanabilirsiniz. Diğer Kitap Satış sitelerine göre fiyatlarını uygun tuttuğumuz KPSS Soru Bankaları kitapları tek bir ders için özel olarak hazırlanabildiği gibi, Genel Yetenek, Genel Kültür konularına da ayrı olarak basılmaktadır. Ayrıca Sitemizde KPSS DVD ve Flash Setleri ile Video anlatımlı derslere de yer veren Videolu setlerden sipariş vererek KPSS Kurslarına ve Dershanelere gitmeden ister evinizde, ister işyerinizde, isterseniz yolculuk halinde konusunda ve dalında tecrübe sahibi Eğitimcilerin bilgilerinden istifade edip Böylelikle KPSS Sınavlarına daha görsel ve daha kolay bir şekilde hazırlanabilirsiniz.

KPSS Kitapları Nerelerden Alınır?
Sitemizde bulunan Binlerce Yayıncı ve binlerce Yazara ait Geliştirilmiş ürün çeşidiyle, Konu Anlatımlı ve Soru Bankası şeklinde yayınlanan kitapları KPSS Kitapları Ana Kategorisi altından KPSS Kitapları 2020 yılına ait kitapları kolaylıkla Kitapseç üzerinden ister Kredi Kartı Peşin veya Taksitle, Banka Havalesi ve Kapıda ödeme sistemi ile kolay ve hızlı bir şekilde satın alabilirsiniz. Kitap satılan yerlere giderek boşuna harcayacağınız vakti Sitemizde Kullanılan, Yazar, Yayınevi, Fiyat, Stok, Gönderim ve diğer Gelişmiş Filtreleme Modülü sayesinde çok kısa ve detaylı bir şekilde hem de daha ucuza KitapSeç den temin edebilirsiniz ve böylelikle harcayacağınız vakti başka bir yerde değerlendirebilirsiniz. Sitemizde Yapılan İndirimli ve Kampanyalı Kitapları ile sizlere diğer sitelerde olmayan indirimler sunmaktayız. Kendinize Düzenli bir Çalışma Programı belirleyerek Haftanın belli gün ve saatlerinde farklı kitaplardan, farklı dersleri çalışarak KPSS Sınavına rakiplerinize bir adım önde başlayabilir ve Devlet Memuru olma yolunda hızlı ve kararlı bir şekilde ilerleyerek, hedefinize diğer rakiplerinizden daha başarılı ve çok kısa bir sürede ulaşabilirsiniz. Sitemizde En Güncel 2020 KPSS Kitapları na Sorulara, Yeni Müfredata Uygun ve Güncel Baskısı çıkmış KPSS Kitapları arasında seçim yapabilirsiniz. Sitemizde Satılan Kitapların Kaliteli basılan kağıtları üzerinde rahatça not alabileceğiniz kitaplar, kusursuz ve sorunsuz basımlaları sayesinde sizlere okuma kolaylığı da sağlamaktadır.

Sonuçları Filtrele
Toplam Sonuç : 824
KPSS Kitapları
» KPSS Konu Anlatım
» KPSS Soru Bankası
» KPSS Denemeler
» KPSS Yaprak Test
» KPSS Çıkmış Yıllar
» KPSS Günlüğü
» KPSS Güncel Bilgiler
» KPSS Cep Kitapları
» KPSS DVD ve Flash Setleri
» KPSS Yeni Müfredat Kitaplar
» KPSS Kampanyalı Kitaplar
» Kpss Hazırlık Kitapları
» 2019 Kpss Kitapları
» 2020 Kpss Kitapları
Stok Durumu
Tükenen Ürünleri Göster
Fiyat Filtresi
-
Yaz Fırsatı! 150 TL Üzeri 15 TL İndirim Çeki
00 00 00 00
Hediye Çeki Kodunuz:
Bildirimi bir daha gösterme
BAŞA DÖN