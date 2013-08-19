|Dikey Geçiş Sınavına (DGS)
|Kalan Süre
|
%40 2019 DGS 13 lü Tamamı Çözümlü Deneme Sınavı Seti İntibak Yayınları 65.45 TL 39.50 TL
%60 DGS Yeni Nesil Kolay Deneme Sınavı Akıllı Adam Yayınları 5.99 TL 2.40 TL
%60 DGS Yeni Nesil Orta Şekerli Deneme Sınavı Akıllı Adam Yayınları 5.99 TL 2.40 TL
%60 DGS Yeni Nesil Zor Deneme Sınavı Akıllı Adam Yayınları 5.99 TL 2.40 TL
%60 DGS Yeni Nesil Zopzor Deneme Sınavı Akıllı Adam Yayınları 5.99 TL 2.40 TL
%60 DGS Yeni Nesil Zorun Zoru Deneme Sınavı Akıllı Adam Yayınları 5.99 TL 2.40 TL
%52 DGS Yeni Nesil Paragraf Zor Deneme Sınavı Akıllı Adam Yayınları 4.99 TL 2.40 TL
%35 2019 DGS Türkiye Geneli Deneme (1.2.3) 3 lü Deneme Seti Pegem Yayınları 32.50 TL 21.20 TL
Kargo BEDAVADGS Şifreli Matematik Problemler ve Sayısal Mantık Video Anlatımlı Soru Bankası İvme Yayınları 19.90 TL 19.90 TL
Kargo BEDAVADGS Arşiv Sözel Konularına Göre Son 13 Yıl Çıkmış Sorular Tamamı PDF Çözümlü Filozof Yayıncılık 19.90 TL 19.90 TL
Kargo BEDAVADGS Arşiv Sayısal Konularına Göre Son 13 Yıl Çıkmış Sorular Tamamı PDF Çözümlü Filozof Yayıncılık 19.90 TL 19.90 TL
Kargo BEDAVA2019 DGS Arşiv Sayısal 5x60 Tamamı Video Çözümlü Deneme Sınavı Filozof Yayıncılık 9.90 TL 9.90 TL
Kargo BEDAVA2019 DGS Arşiv Sözel 5x60 Tamamı Video Çözümlü Deneme Sınavı Filozof Yayıncılık 9.90 TL 9.90 TL
DGS Depar Yeni Nesil Problemler Tamamı Çözümlü Soru Bankası Kariyer Meslek Yayınları 16.99 TL 16.99 TL
Son
4
ürün
|
|
Toplam Sonuç : 198
|