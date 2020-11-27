Açıklamalı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 657 Yayınları | 9786057487100

Açıklamalı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 657 Yayınları

“657”, devlet memurunu tanımlamak için simgesel olarak başvurulan en önemli terimdir.

Öyle ki bu terimi artık sadece memurlar değil tüm vatandaşlar bilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, devlet memurunun hak, ödev ve yükümlülüklerini düzenleyen ancak zaman içinde ihtiyacı karşılayamadığı için en fazla değişikliğe uğrayan Kanun’dur.

Yapılan madde / fıkra eklemeleri, iptalleri ve değişiklikleri Kanun’un son ve güncel halinin teminini imkansız hale getirmiştir. Hem yapılan değişiklikler hem de yargı mercilerinin vermiş oldukları kararlar ise Kanun’un anlaşılması için uzmanlık bilgisi gerektirir olmuştur.

Elinizdeki kitap, 2018 yılında 703 sayılı KHK ile yapılan düzenlemeler ile bu tarihten sonra çıkarılan Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerini de içermekte olup, Kanun’la ilgili yönetmelik, tebliğ, Danıştay ve Sayıştay kararları ile Devlet Personel Başkanlığının görüşlerini bir arada sunulmaktadır. Ayrıca anlaşılmasında güçlük çekilen veya yorumlanması gereken maddelere dipnotlarla açıklama getirilmiştir. Diğer taraftan Kanun metni ile dipnotların daha anlaşılabilir olması için Kanun’la ilgili yönetmelik ve tebliğler ile bazı maddelere ilişkin geniş açıklamalar kitaba ek olarak verilmiştir.