|Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS)
|Kalan Süre
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KPSS Yeni Nesil Zorun Zoru Deneme Sınavı Akıllı Adam Yayınları
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1
|%50
|2019 KPSS Genel Yetenek Genel Kültür Süper 5 li Tamamı Çözümlü Deneme Yediiklim Yayınları
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19.90 TL 9.95 TL
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4658 adet Satıldı
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2
|%45
|2019 KPSS Genel Yetenek Genel Kültür 3 lü Türkiye Geneli Efor Deneme Uzman Kariyer Yayınları
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12.50 TL 6.90 TL
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4241 adet Satıldı
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3
|%50
|2019 KPSS Genel Yetenek Genel Kültür Tamamı Çözümlü 10 Deneme İsem Yayıncılık
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36.94 TL 18.47 TL
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4129 adet Satıldı
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4
|%30
|2019 KPSS Genel Yetenek Genel Kültür Tamamı Çözümlü 10 Deneme Pegem Yayınları
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60.00 TL 42.00 TL
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3686 adet Satıldı
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5
|%50
|2019 KPSS Genel Yetenek Genel Kültür 6 ALTIN Çözümlü Fasikül Deneme Benim Hocam Yayınları
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43.20 TL 21.60 TL
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3022 adet Satıldı
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6
|%45
|2019 KPSS nin Şifresi Genel Yetenek Genel Kültür 5 Deneme KR Akademi
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19.80 TL 10.90 TL
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2032 adet Satıldı
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7
|%45
|2019 KPSS Genel Yetenek Genel Kültür Dijital Çözümlü 8 Deneme Uzman Kariyer Yayınları
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34.90 TL 19.20 TL
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1528 adet Satıldı
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8
|%50
|2019 KPSS Genel Yetenek Genel Kültür Son Çıkış Tamamı Çözümlü 5 Deneme Yargı Yayınları
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29.90 TL 14.95 TL
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1416 adet Satıldı
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9
|%50
|2019 KPSS Genel Yetenek Genel Kültür Fasikül Fasikül Tamamı Çözümlü 10 Altın Deneme Yargı Yayınları
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62.00 TL 31.00 TL
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1266 adet Satıldı
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10
|2019 KPSS Genel Yetenek Genel Kültür Türkiye Geneli 3 Deneme Sınavı İsem Yayıncılık
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7.90 TL 7.90 TL
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1130 adet Satıldı