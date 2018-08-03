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1

8. Sınıf 1. Dönem Konuları Türkçe Zoru Bankası Tonguç Akademi 9786257006934
Sepete AtHemen Al
22.00 TL
Son
4
ürün

2

8. Sınıf 1. Dönem Konuları Matematik Zoru Bankası Tonguç Akademi 9786257006910
Sepete AtHemen Al
16.00 TL
Son
5
ürün

3

8. Sınıf 1. Dönem LGS Platinum Sözel Soru Bankası Fi Yayınları 9786058011731
Sepete AtHemen Al
%32 40.00 TL27.20 TL

4

2020 Yeni LGS Zoru Bankası Seti Tonguç Akademi Yayınları 8681794005918
Sepete AtHemen Al
55.00 TL
Son
3
ürün

5

LGS 8.Sınıf Tüm Dersler 1.Dönem Full Tekrar Soru Bankası Benim Hocam Yayınları 9786052775509
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%30 47.50 TL33.25 TL

6

8. Sınıf LGS 1. Dönem Sayısal Beceri Temelli Soru Bankası ve Matematik 8 Deneme Sınavı Seti Aydın Yayınları 8582
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%33 37.00 TL24.90 TL

7

LGS 1.Dönem Benim Hocam Sayısal Soru Bankası ve Matematus Soru Bankası 3 Deneme Hediyeli Benim Hocam Yayınları 8573
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%48 62.79 TL32.90 TL

8

8.Sınıf Update Fen Bilimleri İnfografik Soru Bankası 3 Deneme Hediyeli Okyanus Yayınları 8572
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%44 36.90 TL20.90 TL

9

LGS 4 Adım Tüm Dersler İlk Dönem Tekrarı 5 li Deneme Fen Bilimleri 3 Deneme Hediyeli 4 Adım Yayınları 8571
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%58 34.90 TL14.90 TL

10

8. Sınıf LGS 1. Dönem Matematik Multivitamin 12 Branş Bitirme Sınavı BiNot Yayınları 9786052511480
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%15 22.50 TL19.15 TL
Son
5
ürün

11

8. Sınıf LGS 1. Dönem Türkçe Multivitamin 12 Branş Bitirme Sınavı BiNot Yayınları 9786052511466
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%15 22.50 TL19.15 TL
Son
5
ürün

12

LGS 4 Adım Tüm Dersler İlk Dönem Tekrarı 5 li Deneme Matematik 3 Deneme Hediyeli 4 Adım Yayınları 8570
Sepete AtHemen Al
%58 34.90 TL14.90 TL

13

LGS 4 Adım Tüm Dersler İlk Dönem Tekrarı 5 li Deneme Türkçe 3 Deneme Hediyeli 4 Adım Yayınları 8569
Sepete AtHemen Al
%58 34.90 TL14.90 TL

14

LGS 4 Adım Tüm Dersler İlk Dönem Tekrarı 5 li Deneme ve Matematus Soru Bankası 4 Adım Yayıncılık 8568
Sepete AtHemen Al
%39 41.99 TL25.90 TL

15

LGS İlk Dönem Türkçe Hız 6 Deneme Netfix 3 Deneme Hız Yayınları 8565
Sepete AtHemen Al
%56 26.89 TL11.90 TL

16

LGS İlk Dönem Hız Matematik 6 Netfix 3 Deneme Hız Yayınları 8564
Sepete AtHemen Al
%56 26.89 TL12.10 TL

17

8. Sınıf LGS 1. Dönem Tüm Dersler Süper Soru Kitabı Nitelik Yayınları 9786052722763
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%20 45.00 TL36.00 TL

18

LGS 8.Sınıf Sayısal 1.Dönem Tekrarı Soru Bankası ve 6x40 Deneme Sınavı Seti Benim Hocam Yayınları 8562
Sepete AtHemen Al
%51 55.70 TL27.80 TL

19

8. Sınıf LGS 1. Dönem Son Adım Matematik Yeni Nesil Soru Bankası Yanıt Yayınları 9786057587879
Sepete AtHemen Al
%15 35.00 TL29.75 TL

20

8.Sınıf Yeni Nesil 1.Dönem Matematik Soru Bankası ve 3x20 Deneme Seti Matematus Yayınları 8561
Sepete AtHemen Al
%49 32.89 TL17.00 TL

21

LGS 1.Dönem Sayısal Sözel 12x70 Deneme Sınavı Seti Netfix Yayınları 8560
Sepete AtHemen Al
%75 51.60 TL12.90 TL

22

LGS 1.Dönem Sayısal 6x40 Deneme Netfix Yayınları 8559
Sepete AtHemen Al
%73 25.80 TL7.00 TL

23

LGS 1.Dönem Sözel 6x30 Deneme Netfix Yayınları 8558
Sepete AtHemen Al
%77 25.80 TL6.00 TL

24

LGS 8.Sınıf 1.Dönem Türkçe 10 Branş Deneme Farklı İsem 9786052863619
Sepete AtHemen Al
%20 19.90 TL15.95 TL

25

LGS 1. Dönem Çözümlü Deneme Sınavları Matematus Soru Bankası ve 3 Matematik Deneme Hediyeli Editör Yayınevi 8540
Sepete AtHemen Al
%48 67.80 TL35.90 TL

26

8. Sınıf LGS 1. Dönem Fen Bilimleri Mutlak Başarı Hasat 10 Deneme Sınavı Muba Yayınları 9789756526163
Sepete AtHemen Al
%25 19.90 TL15.00 TL

27

8. Sınıf LGS 1. Dönem 3 Deneme Sınavı Martı Okul Yayınları 9786057590824
Sepete AtHemen Al
%15 17.00 TL14.45 TL

28

8. Sınıf LGS 1. Dönem Matematik 8 Deneme Aydın Yayınları 9786050681727
Sepete AtHemen Al
%30 17.00 TL11.90 TL
Son
9
ürün

29

8.Sınıf T.C İnkılap Tarihi 20 li Deneme Netfen Yayınları 9781234567897
Sepete AtHemen Al
%15 15.00 TL12.75 TL

30

8.Sınıf 1.Dönem Tekrar Tüm Dersler Soru Bankası Çapa Yayınları 9786257967082
Sepete AtHemen Al
%25 29.90 TL22.50 TL

31

LGS 1.Dönem 5 li Deneme Branş Akademi Yayınları 9786052254820
Sepete AtHemen Al
%15 35.00 TL29.75 TL

32

8.Sınıf LGS 1. Dönem Bitirme Denemeleri Limit Yayınları 9786052034446
Sepete AtHemen Al
%35 43.00 TL27.95 TL

34

LGS 1.Dönem Matematik 3x20 Deneme Netfix Yayınları 9785135632159
Sepete AtHemen Al
%73 12.90 TL3.50 TL

35

LGS 1.Dönem Fen Bilimleri 3x20 Deneme Netfix Yayınları 9785135632142
Sepete AtHemen Al
%70 12.90 TL3.90 TL

36

LGS 1.Dönem Türkçe 3x20 Deneme Netfix Yayınları 9785135632166
Sepete AtHemen Al
%75 12.90 TL3.30 TL

37

8. Sınıf LGS 1. Dönem 10 lu Mor Deneme Seti Karekök Yayınları 9786057711687
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%30 64.00 TL44.80 TL

38

8. Sınıf LGS 1. Dönem 10 Beyaz Deneme Karekök Yayınları 9786057711694
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%30 54.00 TL37.80 TL

39

LGS 1.Dönem T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 3x10 Deneme Netfix Yayınları 9785135632173
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%77 12.90 TL3.00 TL

40

8. Sınıf LGS 1. Dönem Matematik 10 Branş Deneme Farklı İsem 9786052863626
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%20 19.90 TL15.95 TL
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