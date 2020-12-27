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Türkiye Geneli TYT Denemesi Tonguç Akademi

Türkiye Geneli TYT Denemesi Tonguç Akademi | 9786257749527
SÜPER
FİYAT
0.01 TL
ISBN / BARKOD
:
9786257749527
Yayınevi / Marka
:
Yazar
:
Basim Tarihi
:
Sayfa Sayısı
:
48
Kitap Ebatı
:
19x27
Toplam Satılan
:
14282 Adet
Kargo İndirimi
:
150 TL üzeri Ücretsiz KARGO
Tedarik Süresi
:
24 Saatte Kargoda
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Türkiye Geneli TYT Denemesi Tonguç Akademi
 
Her Alışverişte Satın Alma Limiti 1 Adettir.
 
Adım adım sınava yaklaştıkça denemelerin önemi daha da artıyor. Doğru şekilde eksiklerinin farkına varman ve sıralamanı görmen için en iyi denemeleri çözmelisin. İşte bu sebeple elindeki bu deneme hazırlandı.
 
Soru ağırlıkları ve kalitesi bir denemenin en önemli belirleyicileridir. Bu denemedeki sorular senin için Türkiye’nin en başarılı ders yayıncıları tarafından hazırlandı. Dersler Cepte Fizik, Fundamentals Biyoloji, Gri Koç, Kimya Adası, Matematiğin Güler Yüzü, Rehber Matematik, Şenol Hoca, Tonguç Kampüs ve Yavuz Tuna Coğrafya senin için bir araya geldi ve elindeki denemeyi hazırladı. Yalnızca hazırlamakla kalmadı, her sorunun çözüm videosunu da YouTube’a yükledi. Sayfalardaki karekodları okutarak ya da YouTube kanallarını ziyaret ederek çözüm videolarına ulaşabilirsin.
 
Bu büyük denemede elinden gelenin en iyisini yapmayı ve sınav sonrası eksiklerini tamamlamak için video çözümleri izlemeyi unutma!
 
- İster 9 Ocak 2021 Cumartesi günü, saat 10:00’da Gri Koç YouTube kanalında canlı yayında ya da istersen herhangi bir günde denemeni çöz ve optiğini işaretle.
 
- 9 Ocak 2021 Cumartesi günü, saat 21:00’de Tonguç Kampüs YouTube kanalında yapılacak canlı yayında denemedeki tüm marka hocaların deneme ile ilgili yorumlarını izlemeyi unutma.
 
- Türkiye geneli sıralamanı görebilmek için 9 Ocak 2021 Cumartesi günü, saat 21:00’den, 11 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 21:00’e kadar dilediğin bir saatte optiğini dogrukaynak.com sitesine gir.
 
- 11 Ocak 2021 Pazartesi günü, saat 21:00’dan itibaren Türkiye geneli sıralamanı ve deneme cevap anahtarını dogrukaynak.com’da görebilirsin.
 
- Denemedeki her dersin detaylı soru çözümlerini 11 Ocak 2021 Pazartesi günü, saat 21:00’dan sonra her marka hocamızın kendi YouTube kanalında izleyebilirsin.
 
- 11 Ocak 2021 Pazartesi günü, saat 21:00’de Gri Koç YouTube kanalında yayınlanacak videoda deneme netlerine göre Gri Koç'un netine özel kaynak önerileri ve tavsiyelerini izle.
 

 

Başarı seninle olsun.

 

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