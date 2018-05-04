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Anneler Gününe Özel
Kampanya kuralları :
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03.05.2019 -12.05.2019 tarihleri arasında sitemizden yapacağınız 250 TL ve üzeri alışverişlerde 50 TL, 150 TL ve üzeri alışverişlerde 25 TL ve 75 TL ve üzeri alışverişlerde 10 TL sepette indirim.
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250 TL ve üzeri alışverişlerde 50 TL indirim kodu : AG14821558768E545
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150 TL ve üzeri alışverişlerde 25 TL indirim kodu : AG14821558776C10C
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75 TL ve üzeri alışverişlerde 10 TL indirim kodu : AG14821558782BD41
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İndirim kodunuzu alışverişlerinizde anında kullanabilirsiniz.
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İndirim kodları hiçbir şekilde nakite dönüştürülemez ve başka kampanyalarla birleştirilerek kullanılamaz.
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Kampanya 12.05.2019 saat 23:59`a kadar olan alışverişler için geçerlidir.
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Kitapseç kampanya şartlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.