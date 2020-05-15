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Hediye Çeki

Kampanya Koşulları :

  • Kampanya 15.05.2020'de Sona Erecektir.
  • 50 TL Hediye Çeki Kodunuz: Ramazan50 (500 TL ve üzeri alışverişlerde 50 TL indirim)
  • 25 TL Hediye Çeki Kodunuz: Ramazan25 (250 TL ve üzeri alışverişlerde 25 TL indirim)
  • 15 TL Hediye Çeki Kodunuz: Ramazan15 (150 TL ve üzeri alışverişlerde 15 TL indirim)
  • Hediye Çeki yapacağınız alışverişlerde sepette anında indirim olarak kullanılabilir.
  • Hediye Çeki hiçbir şekilde nakite dönüştürülemez ve başka kampanyalarla birleştirilerek kullanılamaz.
  • Hediye Çeki kodunuz yapacağınız alışveriş tutarı kapsamında geçerlidir.
  • Kitapseç kampanya şartlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Ramazan Fırsatı! 150 TL Üzeri 15 TL İndirim Çeki
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