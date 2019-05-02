İndirim Kuponları

Kampanya koşulları:

» Kampanya, 26 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılan alışverişlerde geçerlidir.

» Hediye çekinizi, ödeme sayfasında "hediye çekinizi kullan" alanına ekleyerek kullanabilirsiniz.



» Her müşteri kampanyadan 1 defa yararlanabilmektedir.



» Bu kampanya başka kampanyalar ile birleştirilememektedir.



» Kitapseç, kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



» Kodlar ilk 5.000 kişi ile sınırlıdır. Kodların tükenmesi halinde belirtilen kampanya bitiş tarihine bakılmaksızın kampanya sonlandırılacaktır.