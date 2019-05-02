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İndirim Kuponları

Kampanya koşulları:

» Kampanya, 26 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılan alışverişlerde geçerlidir. 

» Hediye çekinizi, ödeme sayfasında "hediye çekinizi kullan" alanına ekleyerek kullanabilirsiniz.

» Her müşteri kampanyadan 1 defa yararlanabilmektedir.

» Bu kampanya başka kampanyalar ile birleştirilememektedir.

» Kitapseç, kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

» Kodlar ilk 5.000 kişi ile sınırlıdır. Kodların tükenmesi halinde belirtilen kampanya bitiş tarihine bakılmaksızın kampanya sonlandırılacaktır. 

100 TL - 149 TL arası 10 TL indirim kodunuz    KASIM10
150 TL - 199 TL arası 15 TL indirim kodunuz    KASIM15
200 TL - 249 TL arası 20 TL indirim kodunuz    KASIM20
250 TL - 399 TL arası 25 TL indirim kodunuz    KASIM25
400 TL - 499 TL arası 40 TL indirim kodunuz    KASIM40
500 TL - 749 TL arası 50 TL indirim kodunuz    KASIM50
750 TL - 999 TL arası 75 TL indirim kodunuz    KASIM75
1000 TL ve üzerine 100 TL indirim kodunuz   KASIM100

 

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