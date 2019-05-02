İndirim Kuponları

Kampanya koşulları:
» Kampanya, 26 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılan alışverişlerde geçerlidir.
» Hediye çekinizi, ödeme sayfasında "hediye çekinizi kullan" alanına ekleyerek kullanabilirsiniz.
» Her müşteri kampanyadan 1 defa yararlanabilmektedir.
» Bu kampanya başka kampanyalar ile birleştirilememektedir.
» Kitapseç, kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
» Kodlar ilk 5.000 kişi ile sınırlıdır. Kodların tükenmesi halinde belirtilen kampanya bitiş tarihine bakılmaksızın kampanya sonlandırılacaktır.
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100 TL - 149 TL arası 10 TL indirim kodunuz
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KASIM10
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150 TL - 199 TL arası 15 TL indirim kodunuz
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KASIM15
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200 TL - 249 TL arası 20 TL indirim kodunuz
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KASIM20
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250 TL - 399 TL arası 25 TL indirim kodunuz
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KASIM25
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400 TL - 499 TL arası 40 TL indirim kodunuz
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KASIM40
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500 TL - 749 TL arası 50 TL indirim kodunuz
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KASIM50
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750 TL - 999 TL arası 75 TL indirim kodunuz
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KASIM75
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1000 TL ve üzerine 100 TL indirim kodunuz
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KASIM100