|
%50 İçimizdeki Şeytan Sabahattin Ali Yapı Kredi Yayınları 9.50 TL4.75 TL
|
%50 Yeşilin Kızı Anne 5 (Ciltli) Ephesus Yayınları 45.00 TL22.50 TL
|
%50 Karantina Beyza Alkoç İndigo Kitap 35.00 TL17.50 TL
|
%50 Karantina Beşinci Perde Beyza Alkoç İndigo Kitap 35.00 TL17.50 TL
|
%50 Güzel Kaybettik Hayy Kitap 22.00 TL11.00 TL
|
%50 Allah ım Ben Geldim Hatice Kübra Tongar Hayy Kitap 26.00 TL13.00 TL
|
%50 67 Oğuzhan Uğur Hayy Kitap 16.67 TL8.34 TL
|
%50 Bağırmayan Anneler Hatice Kübra Tongar Hayy Kitap 30.00 TL15.00 TL
|
%35 Gün Olur Asra Bedel Ötüken Neşriyat 23.00 TL14.95 TL
|
%35 Toprak Ana Ötüken Neşriyat 11.00 TL7.15 TL
|
%35 Beyaz Gemi Ötüken Yayınları 12.00 TL7.80 TL
|
%35 Dokuzuncu Hariciye Koğuşu Peyami Safa Ötüken Yayınları 11.00 TL7.15 TL
|
%35 Bin Muhteşem Güneş Khaled Hosseini Everest Yayınları 42.00 TL27.30 TL
|
%35 Gör Beni Akilah Azra Kohen Everest Yayınları 42.00 TL27.30 TL
|
%35 Uçurtma Avcısı Midi Boy Khaled Hosseini Everest Yayınları 14.90 TL9.70 TL
|
%50 Vazgeçebilmek Destek Yayınları 28.00 TL14.00 TL
|
%50 Düştüğünde Kalkarsan Hayat Güzeldir Esra Ezmeci Destek Yayınları 24.00 TL12.00 TL
|
%50 Pes Etme Mucizeler Yolda Destek Yayınları 24.00 TL12.00 TL
|
%50 Kürk Mantolu Madonna Yapı Kredi Yayınları 7.50 TL3.75 TL
|
%50 Suç ve Ceza Fyodor Mihailoviç Hasan Ali Yücel Klasikleri 22.00 TL11.00 TL
|
%50 Kırmızı Pazartesi Can Yayınları 18.00 TL9.00 TL
|
%50 Ben Kirke Madeline Miller İthaki Yayınları 38.00 TL19.00 TL
|
%50 Körlük Jose Saramago Kırmızı Kedi Yayınevi 39.00 TL19.50 TL
|
%50 Fahrenheit 451 Ray Bradbury İthaki Yayınları 30.00 TL15.00 TL
|
%50 Şeker Portakalı Can Yayınları 25.00 TL12.50 TL
|
%50 1984 Can Yayınları 21.00 TL10.50 TL
|
%30 Madalyonun İçi Remzi Kitabevi 48.00 TL33.60 TL
|
%40 Metastaz 2: Cendere Kırmızı Kedi Yayınevi 32.00 TL19.20 TL
|
%50 Harry Potter ve Felsefe Taşı Yapı Kredi Yayınları 26.00 TL13.00 TL
|
%30 Fareler ve İnsanlar John Steinbeck Sel Yayıncılık 20.00 TL14.00 TL
|
%50 Simyacı Can Yayınları 26.50 TL13.25 TL
|
%35 Uçurtma Avcısı Khaled Hosseini Everest Yayınları 42.00 TL27.30 TL
|
%50 Dostoyevski 4`lü Set Dokuz Yayınları 50.00 TL25.00 TL
|
%50 Küçük Prens Antoine de Saint Exupery Martı Yayınları 11.50 TL5.75 TL
Son
2
ürün
|
%70 Stefan Zweig 7 li Set Filozof Yayınları 90.90 TL27.50 TL