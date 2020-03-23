|Memurlara Özel
|Kalan Süre
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Memurlara Özel 25 TL Anında Sepette İndirim !!
Kampanya Koşulları :
» Kampanya www.kitapsec.com sitesinden verilecek siparişler için geçerlidir.
» 250 TL ve Üzeri Tüm Alışverişlerde Anında Kullanabileceğiniz indirim Kodu: MEMURLAR25
» Kampanya 23.03.2020 saat 23:59`a kadar olan alışverişler için geçerlidir.
» Kampanya 3.000 kişi ile sınırlıdır.
» Kitapseç kampanya koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
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