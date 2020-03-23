Memurlara Özel 25 TL Anında Sepette İndirim !!

Kampanya Koşulları :

» Kampanya www.kitapsec.com sitesinden verilecek siparişler için geçerlidir.

» 250 TL ve Üzeri Tüm Alışverişlerde Anında Kullanabileceğiniz indirim Kodu: MEMURLAR25

» Kampanya 23.03.2020 saat 23:59`a kadar olan alışverişler için geçerlidir.

» Kampanya 3.000 kişi ile sınırlıdır.

» Kitapseç kampanya koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.