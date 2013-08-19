Günün Fırsatı

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%33 Kürk Mantolu Madonna Yapı Kredi Yayınları 7.50 TL5.03 TL
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%33 Bir Ömür Nasıl Yaşanır İlber Ortaylı Kronik Kitap 27.50 TL18.43 TL
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%33 Şeker Portakalı Can Yayınları 23.50 TL15.75 TL
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%33 Hayvan Çiftliği George Orwell Can Yayınları 20.00 TL13.40 TL
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%33 Kuyucaklı Yusuf Yapı Kredi Yayınları 9.00 TL6.03 TL
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%33 İçimizdeki Şeytan Sabahattin Ali Yapı Kredi Yayınları 9.50 TL6.37 TL
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%33 Simyacı Can Yayınları 23.50 TL15.75 TL
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%30 Fahrenheit 451 Ray Bradbury İthaki Yayınları 30.00 TL21.00 TL
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%25 Huzursuzluk Zülfü Livaneli Doğan Kitap 21.00 TL15.75 TL
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%40 Yılmaz Özdil Mustafa Kemal Kırmızı Kedi Yayınevi 35.00 TL21.00 TL
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%35 Dokuzuncu Hariciye Koğuşu Peyami Safa Ötüken Yayınları 9.00 TL5.85 TL
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%32 Ay Işığı Sokağı İş Bankası Kültür Yayınları 7.00 TL4.76 TL
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%33 1984 Can Yayınları 35.00 TL23.45 TL
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%32 Satranç Stefan Zweig İş Bankası Kültür Yayınları 7.00 TL4.76 TL
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%32 Sineklerin Tanrısı Mina Urgan İş Bankası Kültür Yayınları 16.00 TL10.88 TL
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%35 Beyaz Gemi Ötüken Yayınları 10.00 TL6.50 TL
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%33 Kırmızı Saçlı Kadın Orhan Pamuk Yapı Kredi Yayınları 20.00 TL13.40 TL
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%35 Toprak Ana Ötüken Neşriyat 9.00 TL5.85 TL
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%33 Değirmen Sabahattin Ali Yapı Kredi Yayınları 8.00 TL5.36 TL
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%33 Sırça Köşk Yapı Kredi Yayınları 8.00 TL5.36 TL
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%32 Suç ve Ceza Fyodor Mihailoviç Hasan Ali Yücel Klasikleri 20.00 TL13.60 TL
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%33 Kırmızı Pazartesi Can Yayınları 16.00 TL10.72 TL
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%25 Serenad Zülfü Livaneli Doğan Kitap 37.00 TL27.75 TL
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%38 3391 Kilometre Beyza Alkoç İndigo Kitap 29.00 TL17.98 TL
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%25 Gör Beni Akilah Azra Kohen Everest Yayınları 39.00 TL29.25 TL
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%25 Tutunamayanlar Oğuz Atay İletişim Yayınları 54.00 TL40.50 TL
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%30 Cesur Yeni Dünya Aldous Huxley İthaki Yayınları 30.00 TL21.00 TL
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%30 Uçurtma Avcısı Khaled Hosseini Everest Yayınları 39.00 TL27.30 TL
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%35 Mor Bir Fil Gördüm Sanki Kral Şakir 7 Eksik Parça Yayınları 32.00 TL20.80 TL
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%35 İyi Hissetmek David Burns Psikonet Yayınları 45.00 TL29.25 TL
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%40 Körlük Jose Saramago Kırmızı Kedi Yayınevi 35.00 TL21.00 TL
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%32 İnsan Neyle Yaşar Lev Tolstoy Hasan Ali Yücel Klasikleri 10.00 TL6.80 TL
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%33 Gazi Mustafa Kemal Atatürk İlber Ortaylı Kronik Kitap 35.00 TL23.45 TL
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%35 İçimdeki Müzik Sharon M. Draper Genç Timaş Yayınları 25.00 TL16.25 TL
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%32 Mecburiyet Stefan Zweig İş Bankası Kültür Yayınları 6.00 TL4.08 TL
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%20 Sol Ayağım Nora Kitap 24.00 TL19.20 TL
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Toplam Sonuç : 118
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