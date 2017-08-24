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1

1. Sınıf Okuma Yazma Seti Tudem Yayınları 9789756427835
Kargo BEDAVA
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195.95 TL

2

1.Sınıf Okuma Yazma Öğreniyorum Seti Öğretmen Evde Yayınları 9789756427834
Sepete AtHemen Al
85.00 TL

3

1. Sınıf Çıtı Pıtı İlk Okuma Yazma Fasikül Seti Koza Yayınları 9789756427833
Kargo BEDAVA
Sepete AtHemen Al
170.00 TL

4

1. Sınıf Okuma Yazma Seti Bloktest Yayınları 9789752647833
Sepete AtHemen Al
%15 95.00 TL80.90 TL

5

1. Sınıf Okuma Yazma Seti Mavi Deniz Yayıncılık 9789756427832
Sepete AtHemen Al
90.00 TL

6

2020-2021 1. Sınıf Keyifli Okuma Yazma Seti Key Yayınları 9789756427831
Kargo BEDAVA
Sepete AtHemen Al
119.20 TL

7

1. Sınıf Masal ve Öykülerle Okuduğumu Anlıyorum Analiz Yayınları 9786052331859
Sepete AtHemen Al
%20 12.00 TL9.60 TL

8

Topses İlk Okuma Yazma Seti Top Yayınları 9786059360180
Kargo BEDAVA
Sepete AtHemen Al
%20 160.00 TL128.00 TL

9

1.Sınıf İlk Okuma Yazma Seti Berkay Yayıncılık 9786057965325
Kargo BEDAVA
Sepete AtHemen Al
130.00 TL

10

Akıllı Damla İle Dina Okuma Yazma Öğreniyorum Eğik Yazılı Damla Yayınevi 9786053838432
Sepete AtHemen Al
%20 62.00 TL49.90 TL

11

1. Sınıf Farklı Okuma Yazma Seti Tandem Yayınları 9786052285411
Sepete AtHemen Al
%20 100.00 TL80.00 TL

12

1. Sınıf İlk Okuma Kitapları (10 Adet) Mucit Yayınları 9786052011409
Sepete AtHemen Al
%15 25.00 TL21.30 TL

13

1. Sınıf Naz ve Ayaz ile Okuma Yazma Maceraları Mucit Yayınları 9786059847933
Kargo BEDAVA
Sepete AtHemen Al
%20 135.00 TL109.00 TL

14

1. Sınıf Okulumu Seviyorum Çalışkan Yayınları 9786052011393
Sepete AtHemen Al
%15 28.00 TL23.90 TL

15

1. Sınıf Merve`nin Maceraları 10 Kitap Çalışkan Yayınları 9786052011386
Sepete AtHemen Al
%15 28.00 TL23.90 TL

16

1.Sınıf Akıcı Okuma Dizisi Sadık Uygun Yayınları 9786052362570
Sepete AtHemen Al
%15 20.00 TL17.00 TL

17

Sevgiyle Öğreniyorum Hepsi Senin 1.sınıf 10 Kitap Set Analiz Yayınları 9786052331897
Sepete AtHemen Al
%20 25.00 TL20.00 TL

18

Netbil 1. Sınıf Sesli Kale Okuma Yazma Eğitim Seti Netbil Yayıncılık 9786057669292
Kargo BEDAVA
Sepete AtHemen Al
%15 130.00 TL110.90 TL

19

İlk Okumayı Teşvik Kitapları 10 Kitap Berkay Yayınları 9786055491192
Sepete AtHemen Al
36.00 TL

20

Mini Mini Birler Serisi Dik Temel Harflerle 20 Kitap Tandem Yayınları 9786052285916
Sepete AtHemen Al
%20 17.00 TL13.60 TL

21

1.Sınıf Okuma Yazma Ödev Yaprakları Mutlu Yayıncılık 9786057911278
Sepete AtHemen Al
90.00 TL

22

Hedef 1. Sınıf Okuma Yazma Seti (27 Kitap Takım) Cancan Yayınları 3996055070069
Sepete AtHemen Al
%40 110.00 TL66.75 TL

23

1. Sınıf Ada Yazıyor Yazı Defteri Mor Şemsiye Yayınları 9786056900358
Sepete AtHemen Al
30.00 TL

24

Angora Serisi Dik Temel Harflerle İlk Okuma Yazma Seti Editör Yayınları 9789752437210
Sepete AtHemen Al
36.94 TL

25

1. Sınıf Efecan Okuma Yazma Seti Molekül Yayınları 5000000000032
Sepete AtHemen Al
%25 111.11 TL83.34 TL

26

İlk Okuma Yazma Öğretim Seti Altın Set Çalışkan Arı Yayınları 9786059881357
Kargo BEDAVA
Sepete AtHemen Al
112.50 TL

27

1.Sınıf Tek İlk Okuma Yazma Seti Palme Yayıncılık 9786052823521
Sepete AtHemen Al
100.00 TL

28

1. Sınıf Noktadan Çizgiye Çalışma Defteri Hale Karaca Yuva Yayınları 9786054720019
Sepete AtHemen Al
8.00 TL

29

1. Sınıf Bana Da Okuma Havuzu (Okuma Yazma Seti) Model Eğitim Yayınları 9786057855053
Sepete AtHemen Al
%20 110.00 TL88.00 TL

30

1.Sınıf Seti Medyan Yayınları 9776056681912
Sepete AtHemen Al
%56 40.00 TL18.00 TL

31

1. Ses Fasikülleri Seti Medyan Yayınları 9756056681912
Sepete AtHemen Al
%56 40.00 TL18.00 TL

32

1. Sınıf Elakin ve Kodlama Seti Medyan Yayınları 9766056681912
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%56 20.00 TL9.00 TL

33

Atom Karınca Okuma Yazma Ses Fasikülleri Molekül Yayınları 9786057549327
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%25 21.00 TL15.75 TL

34

1. Sınıf Hızlı Okuma Kitabı Dizisi ELAKİN 5 Kitap Molekül Yayınları 8690103639799
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%25 20.00 TL15.00 TL

35

1. Sınıflar İçin Okuma Seti (10 Kitap Takım) Saadettin Öztürk Ulak Yayıncılık 9786055669386
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%20 22.00 TL17.60 TL

36

1. Sınıf Okuma Kitabı Afacan Tayfa Sürpriz Gezi Mavi Kirpi Yayınları 9789752452381
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%20 2.50 TL2.00 TL

37

1. Sınıf Okuma Kitabı Afacan Tayfa Sıralar Dile Geldi Mavi Kirpi Yayınları 9789752452398
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%20 2.50 TL2.00 TL

38

1. Sınıf Okuma Kitabı Afacan Tayfa Sınıfa Yeni Biri Geldi Mavi Kirpi Yayınları 9789752452411
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%20 2.50 TL2.00 TL

39

1. Sınıf Okuma Kitabı Afacan Tayfa Sınıf Neden Karıştı Mavi Kirpi Yayınları 9789752452428
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%20 2.50 TL2.00 TL

40

1. Sınıf Okuma Kitabı Afacan Tayfa Okulda Neler Oluyor Mavi Kirpi Yayınları 9789752452435
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%20 2.50 TL2.00 TL
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