|Bayram Fırsatı
|Kalan Süre
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Kampanya Koşulları:
» Kampanya, 16 Mayıs 2021 tarihine kadar yapılan alışverişlerde geçerlidir.
» Hediye çekinizi, ödeme sayfasında "hediye çekinizi kullan" alanına ekleyerek kullanabilirsiniz.
» Her müşteri kampanyadan 1 defa yararlanabilmektedir.
» Her Kupon Sınırlı Sayıda 10.000 adet Tanımlanmıştır.
» Bu kampanya başka kampanyalar ile birleştirilememektedir.
» Kitapseç, kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
» Tüm Alışverişlerde KARGO BEDAVA!
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