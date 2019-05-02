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Bayram Fırsatı

 

Kampanya Koşulları:

» Kampanya, 16 Mayıs 2021 tarihine kadar yapılan alışverişlerde geçerlidir. 

» Hediye çekinizi, ödeme sayfasında "hediye çekinizi kullan" alanına ekleyerek kullanabilirsiniz.

» Her müşteri kampanyadan 1 defa yararlanabilmektedir.

» Her Kupon Sınırlı Sayıda 10.000 adet Tanımlanmıştır.

» Bu kampanya başka kampanyalar ile birleştirilememektedir.

» Kitapseç, kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

» Tüm Alışverişlerde KARGO BEDAVA! 

 

150 TL ve üzerine  10 TL indirim kodunuz:  BAYRAM15
250 TL ve üzerine  25 TL indirim kodunuz:  BAYRAM25
500 TL ve üzerine  50 TL indirim kodunuz:  BAYRAM50

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