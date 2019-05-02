Bayram Fırsatı

Kampanya Koşulları:

» Kampanya, 16 Mayıs 2021 tarihine kadar yapılan alışverişlerde geçerlidir.

» Hediye çekinizi, ödeme sayfasında "hediye çekinizi kullan" alanına ekleyerek kullanabilirsiniz.



» Her müşteri kampanyadan 1 defa yararlanabilmektedir.

» Her Kupon Sınırlı Sayıda 10.000 adet Tanımlanmıştır.



» Bu kampanya başka kampanyalar ile birleştirilememektedir.



» Kitapseç, kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



» Tüm Alışverişlerde KARGO BEDAVA!

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